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رياضة

زوله يفاجئ جماهير بروسيا دورتموند (صورة)

زوله يفاجئ جماهير بروسيا دورتموند (صورة)
نيكلاس زوله
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 9:40 ص

فاجأ نيكلاس زوله ، نجم بروسيا دورتموند الألماني ، جماهير فريقه بظهور مختلف قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ووجه زوله صدمة قوية لجماهير فريقه بعد ظهوره قبل لقاء ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو زائد الوزن بشكل ملحوظ.

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وعانى اللاعب صاحب الـ 28 عامًا من مشاكل في اللياقة البدنية خلال الموسم الماضي، وشارك خلال 31 مباراة مع دورتموند، وجلس بديلًا في عدة مباريات.

وظهر زوله، خلال الساعات الماضية، وقد تخلص من جزء من وزنه الزائد بعد خضوعه لبرنامج تدريبي خاص.

ويتردد أن زوله خسر 8 كيلو غرامات من وزنه استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد مع دورتموند.

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 وقال سباستيان كييل المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند في تصريحات لصحيفة "waz" الألمانية إنه تحدث مع زوله، وكان هناك تفاهم حول بعض الأمور وأظهر بالفعل اللاعب روحًا رائعة وجاهزية للتحدي.

وأضاف:" ظهور زوله بجاهزية بدنية ومستوى فني مميز أمر يحتاجه أي فريق كبير وعودته لمستواه سيساعدنا بقوة في الموسم المقبل".

وانضم زوله إلى بروسيا دورتموند في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وخاض المدافع الدولي 72 مباراة بقميص دورتموند ، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وفقد زوله مقعده في تشكيل منتخب ألمانيا الذي شارك، مؤخرًا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وودع من دور الثمانية على يد إسبانيا.

بروسيا دورتموندمنتخب ألمانيا

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