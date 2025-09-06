هاجم الغندور وعبد العال.. والد زيزو لـ"إرم نيوز": قفلنا اللعبة والمال لا يهمنا

شنّ سيد مصطفى زيزو، والد أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، هجومًا لاذعًا على الإعلاميين خالد الغندور ورضا عبد العال، متهمًا إياهما بمحاولة تصدير الأزمات لنجله منذ فترة لعبه في الزمالك وحتى انتقاله للأهلي. وأكد أن قرار انتقال "زيزو" إلى القلعة الحمراء لم يكن بدافع المال كما يروّج البعض، وإنما من أجل صناعة مجد جديد وتاريخ مختلف عن الذي حققه بقميص الزمالك.

وفي حوار خاص مع "إرم نيوز"، كشف والد زيزو كواليس رحيله عن الزمالك وأسباب عدم تجديد عقده، إلى جانب تفاصيل العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب، ورأيه في مستواه الحالي مع الأهلي.

إلى نص الحوار:

هل صحيح أن زيزو لم يصافح حسام حسن أثناء تبديله في مواجهة منتخب إثيوبيا؟

غير صحيح على الإطلاق، طبيعة زيزو لا تسمح بذلك، لقد صافح حسام حسن بالفعل، لكن هناك من يريد افتعال أزمة.

مَن تقصد بأن هناك من يحاول تصدير الأزمات له؟

بعض الإعلاميين يتعمدون التركيز فقط على الأمور السلبية المرتبطة بـ"زيزو"، اعتدنا منهم هذا الأمر ولم نعد نهتم بما يقولون.

هل يمكن أن تذكر أسماء؟

نعم، مثل خالد الغندور ورضا عبد العال وآخرين، لكن هذه الحملات لم تؤثر في نجلي، ولم ينشغل بها، فالجميع يعرف أغراضهم، وهناك أيضًا بعض "المؤجرين" في المدرجات.

هل ترى أن الزمالك حرّض الجماهير ضد زيزو؟

بالطبع، كان الأمر واضحًا من خلال هتافات الجماهير في المدرجات، وأيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لو كنا التفتنا لهذه الضغوط ما كنا نجحنا.

من المسؤول عن رحيله من الزمالك؟

مجلس الإدارة، وبالتحديد أحد المسؤولين الذي قال له نصًا: "إذا لم يلعب في الزمالك هنبطلك كورة، وعلى جثتي لو لعبت في مكان آخر"، هذا المسؤول هو السبب في عدم التجديد.

هل قدّم زيزو كل ما لديه مع الزمالك؟

زيزو بالفعل "قفل اللعبة" مع الزمالك، هو اللاعب الوحيد من خارج النادي الذي حقق كل هذه الإنجازات: الهداف التاريخي، الأكثر مشاركة، من القلائل الذين حصدوا جميع البطولات، وأول لاعب من غير أبناء النادي يُلقب بـ"الأسطورة". قميصه ورقمه 25 كانا الأكثر انتشارًا بين الجماهير. ببساطة، "زيزو كان شايل الفرقة وحده".

البعض يرى أن انتقاله للأهلي كان لأسباب مالية؟

هذا الكلام غير صحيح.. زيزو انتقل للأهلي ليصنع تاريخًا جديدًا، وليس بحثًا عن المال، الأهلي سيتيح له فرصة لتحقيق كل البطولات في الفترة المقبلة.

هل عقده في الأهلي مثل باقي اللاعبين؟

زيزو لم ينضم للأهلي من أجل المال، تلقى عرضًا بقيمة 12 مليون دولار من نادٍ سعودي، والزمالك رفض، لو كان الهدف المال فقط لانتقل إلى الخليج، حيث كان يملك أكثر من عرض مغرٍ.

كيف تقيّم مستواه مع الأهلي حتى الآن؟

أراه مميزًا جدًا. في كأس العالم للأندية الماضية، ورغم غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات لمدة 75 يومًا، قدّم أداءً عكس كل التوقعات، وهذا يُحسب له.

في رأيك.. من هو زيزو كلاعب؟

من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر.