المحكمة الرياضية تزف بشرى لنادي النصر السعودي قبل "الميركاتو" الشتوي

وكان المدرب السابق للنصر البرتغالي روي فيتوريا الذي قاد الفريق لمدة موسم واحد، تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي بعد رحيله عن الفريق.

كما حصل البرازيلي جوليانو سابقًا على حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ضد النصر يقضي بحصوله على مستحقاته والبالغة 4.5 مليون يورو، أي ما يعادل "20 مليونا و400 ألف ريال"، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

ولعب جوليانو في صفوف النصر في الفترة ما بين 2018 و2020، ويلعب حاليًّا مع كورينثيانز البرازيلي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري برصيد 22 نقطة.

ويستعد النصر لاستئناف مبارياته بالدوري السعودي غدًا الجمعة بمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.