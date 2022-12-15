المحكمة الرياضية تزف بشرى لنادي النصر السعودي قبل "الميركاتو" الشتوي
كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن آخر تطورات قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" في قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد نادي النصر.
وقال الشيخي في تصريحات تليفزيونية إن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قررت "تأجيل قرارها النهائي مرة أخرى في قضية فيتوريا وفريق عمله ونادي النصر".
وأشار القانوني الرياضي إلى أن هذا التأجيل لصالح نادي النصر من ناحية أن القضية ستخرج من الفترة الشتوية الحالية، وسيتبقى على النادي تسديد مستحقات البرازيلي جوليانو دي باولا فقط، ليتمكن من رفع منع التسجيل.
وكان المدرب السابق للنصر البرتغالي روي فيتوريا الذي قاد الفريق لمدة موسم واحد، تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي بعد رحيله عن الفريق.
كما حصل البرازيلي جوليانو سابقًا على حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" ضد النصر يقضي بحصوله على مستحقاته والبالغة 4.5 مليون يورو، أي ما يعادل "20 مليونا و400 ألف ريال"، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.
ولعب جوليانو في صفوف النصر في الفترة ما بين 2018 و2020، ويلعب حاليًّا مع كورينثيانز البرازيلي.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري برصيد 22 نقطة.
ويستعد النصر لاستئناف مبارياته بالدوري السعودي غدًا الجمعة بمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.