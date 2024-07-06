نتائج قرعة دوري أدنوك للمحترفين لموسم "2024-2025"

أقيمت، اليوم السبت، قرعة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين لموسم "2024- 2025".

ونظمت القرعة، رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، في مركز أبوظبي للطاقة في أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

وتنطلق بطولة دوري أدنوك يوم 23 أغسطس المقبل.

ويستهل الوصل، حامل اللقب، مشواره بلقاء كلباء في الجولة الأولى.

وسيشارك فريقا دبا الحصن والعروبة في الموسم الجديد من الدوري الإماراتي، بعد صعودهما من دوري الدرجة الأولى، فيما هبط فريقا الإمارات وحتا.

فيما تشهد الجولة الثالثة مواجهتي شباب الأهلي والوحدة، والشارقة والجزيرة، بينما جاءت قمة العين والوصل في الجولة الرابعة.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين)، كالتالي

اتحاد كلباء × الوصل

بني ياس × الجزيرة

شباب الأهلي × البطائح

العين × خورفكان

الوحدة × عجمان

العروبة × النصر

دبا الحصن × الشارقة

بينما جاءت مواجهات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كالتالي:

بني ياس × دبا الحصن

اتحاد كلباء × العين

الجزيرة × البطائح

خورفكان × الشارقة

شباب الأهلي × عجمان

العروبة × النصر