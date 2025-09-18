وسع الفارق مع الأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

حقق الزمالك فوزاً ثميناً على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

حصل الزمالك على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة بعد عرقلة البرازيلي خوان بيزيرا، ليترجمها عبدالله السعيد بنجاح في الدقيقة السابعة، معلناً تقدم الفريق الأبيض.

وأضاع بيزيرا فرصة تعزيز التقدم للزمالك بعد أن سدد كرة غريبة وهو أمام المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض 0/1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه حتى نجح الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وجاء الهدف بعدما ضغط على مدافع الإسماعيلي محمد عمار، وخطف منه الكرة وانفرد بالحارس، قبل أن يضعها في الشباك ويؤكد تفوق فريقه.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، منفرداً بالقمة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي، أقرب منافسيه.

ووسع الزمالك الفارق مع الأهلي، إلى 10 نقاط كاملة، ولكن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل.

في حين تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ19، مواصلاً معاناته في القاع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: