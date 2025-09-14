تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
ثاني أقل تقييم.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الخلود؟

كريستيانو رونالدو قائد النصرالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اقتنص  النصر فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الخلود بهدفين دون رد مساء الأحد في الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة 52 والإسباني إينييغو مارتينيز في الدقيقة 81 لصالح النصر، وأهدر مزياني ماوليدا ضربة جزاء للخلود في الدقيقة 87 تصدى لها الحارس راغد النجار.

ولم يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر المستوى المأمول خلال المباراة، وظهرت عليه علامات الحزن عقب نهاية المباراة.

 ماذا قدم رونالدو؟

رونالدو نال ثاني أقل تقييم بين لاعبي النصر بواقع (6.4) ولم يحصل على تقييم أقل منه سوى مواطنه جواو فيليكس.

ولعب رونالدو المباراة كاملة، ووجه تسديدة وحيدة تجاه مرمى الخلود بينما سدد مرتين بعيداً عن المرمى.

 رونالدو راوغ بنجاح مرتين، ولمس الكرة 31 مرة بينما قدم 17 تمريرة صحيحة من أصل 19 وفاز بثلاث التحامات من أصل 4 وخسر 3 صراعات هوائية.

وانتقد بعض مشجعي النصر أداء رونالدو عقب المباراة، وكتب أحد المشجعين عبر منصة إكس:" بصراحة، كان أداء رونالدو سيئًا في الشوط الثاني".

 وقال مشجع آخر:" رونالدو لم يكن في حالته، ولكن الفريق فاز وهو ما كنا بحاجة إليه عندما لا يكون قادراً على اللعب".

