الإصابة تهدد ديوكوفيتش بالانسحاب من بطولة رولان غاروس للتنس

أثار نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المخاوف بشأن إصابته في ركبته فيما تبقى من مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة، وذلك بعد تأهله لربع النهائي في مباراة ماراثونية أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو أمس الاثنين.

وكافح ديوكوفيتش (37 عامًا) للمباراة الثانية على التوالي بعد ماراثون في الدور الثالث ضد الإيطالي لورينتسو موسيتي، واحتاج إلى علاج خلال فوزه بثلاث مجموعات لاثنتين على سيروندولو بعد إثارة استمرت أربع ساعات و 39 دقيقة.

وقال ييوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، إنه كان يعاني من مشكلة صحية في ركبته اليمنى منذ أسبوعين، وتفاقمت بمجرد انزلاقه وتغيير اتجاه جسده خلال إحدى الضربات في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.