ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

يتصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم المقامة بقطر برصيد هدفين بعد لعب 12 مباراة في 6 مجموعات شهدت تسجيل 33 هدفًا من طرف 28 لاعبًا.

وسجل كل من الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفييه جيرو والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني فيران توريس هدفين إذ يتصدرون ترتيب الهدافين في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

وسجل 23 لاعبًا هدفًا واحدًا أبرزهم ثنائي المنتخب السعودي سالم الدوسري وصالح الشهري والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي والفارو موراتا وماركو أسينسيو وغافي من إسبانيا والويلزي غاريث بيل ورحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وماركوس راشفورد وجاك غريليش من إنجلترا.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباراة فرنسا وأستراليا 5 أهداف، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي.

وفشل الإنجليزي هاري كين هدّاف نسخة روسيا 2018 في التسجيل خلال أول مباريات المنتخب الإنجليزي رغم الفوز بنتيجة 6-2 لكنه يتصدر ترتيب صانعي الأهداف بتمريرتين حاسمتين.