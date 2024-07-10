مبابي: كنت فاشلا في يورو 2024

تحدث كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عن خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على يد إسبانيا، من نصف النهائي.

وخسرت فرنسا بهدفين لهدف أمام إسبانيا، في مباراتهما في نصف النهائي، مساء الثلاثاء.

وقال مبابي في تصريحات إعلامية: "لقد لعبوا بشكل أفضل منا، ويجب أن نراجع المباراة لنرى هل كان هناك فجوة كبيرة بين المنتخبين أم لا".

وأضاف: "استقبلنا هدفين بسرعة، في الشوط الثاني كانت لدينا مواقف للعودة، ولكننا لم نعد".

وعن لعبه دون ارتداء القناع، أوضح: "لقد اتخذنا القرار قبل المباراة، لقد سئمت منه، سألت الطبيب إذا كان بإمكاني ذلك، فقال لي أن أفعل ما أريد".

وتابع: "البطولة كانت فاشلة بالنسبة لي، أردت أن أكون بطلًا لأوروبا ولكنني لم أحقق ذلك، إنها كرة القدم، علينا المضي قدمًا".

وأردف: "لقد كان عامًا طويلًا، سأذهب في إجازة للراحة، وهذا سيفيدني كثيرًا، لا يمكنك تعقيد كرة القدم كثيرًا، سنعود إلى المنزل، الأمر بسيط، يجب أن أرتاح بعد ذلك، سأغادر من أجل حياة جديدة في ريال مدريد".

وعن فرصته الضائعة في الدقيقة 86 عندما سدد كرة أعلى العارضة، قال: "قام باركولا بعمل رائع، منحني الكرة، شاهدت المدافع ودخلت المنطقة بشكل جيد، بعد ذلك أعتقد أنه كان يجب عليَّ التسجيل، ولكن لم يحدث، وانتهى الأمر، إنها الحقيقة القاسية لكرة القدم".

أخبار ذات علاقة إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"

وتأهلت إسبانيا لنهائي اليورو، للمرة الخامسة في تاريخها.

وسجل أهداف إسبانيا لامين يامال وداني أولمو في الدقائق 21 و25، بينما سجل هدف فرنسا الوحيد كولو مواني في الدقيقة التاسعة.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز في مباراة اليوم بين هولندا وإنجلترا.