logo
رياضة

مبابي: كنت فاشلا في يورو 2024

مبابي: كنت فاشلا في يورو 2024
كيليان مبابيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 3:57 ص

تحدث كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عن خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على يد إسبانيا، من نصف النهائي.

وخسرت فرنسا بهدفين لهدف أمام إسبانيا، في مباراتهما في نصف النهائي، مساء الثلاثاء.

وقال مبابي في تصريحات إعلامية: "لقد لعبوا بشكل أفضل منا، ويجب أن نراجع المباراة لنرى هل كان هناك فجوة كبيرة بين المنتخبين أم لا".

وأضاف: "استقبلنا هدفين بسرعة، في الشوط الثاني كانت لدينا مواقف للعودة، ولكننا لم نعد".

 

 

 

وعن لعبه دون ارتداء القناع، أوضح: "لقد اتخذنا القرار قبل المباراة، لقد سئمت منه، سألت الطبيب إذا كان بإمكاني ذلك، فقال لي أن أفعل ما أريد".

وتابع: "البطولة كانت فاشلة بالنسبة لي، أردت أن أكون بطلًا لأوروبا ولكنني لم أحقق ذلك، إنها كرة القدم، علينا المضي قدمًا".

وأردف: "لقد كان عامًا طويلًا، سأذهب في إجازة للراحة، وهذا سيفيدني كثيرًا، لا يمكنك تعقيد كرة القدم كثيرًا، سنعود إلى المنزل، الأمر بسيط، يجب أن أرتاح بعد ذلك، سأغادر من أجل حياة جديدة في ريال مدريد".

وعن فرصته الضائعة في الدقيقة 86 عندما سدد كرة أعلى العارضة، قال: "قام باركولا بعمل رائع، منحني الكرة، شاهدت المدافع ودخلت المنطقة بشكل جيد، بعد ذلك أعتقد أنه كان يجب عليَّ التسجيل، ولكن لم يحدث، وانتهى الأمر، إنها الحقيقة القاسية لكرة القدم".

أخبار ذات علاقة

إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"

 

وتأهلت إسبانيا لنهائي اليورو، للمرة الخامسة في تاريخها.

وسجل أهداف إسبانيا لامين يامال وداني أولمو في الدقائق 21 و25، بينما سجل هدف فرنسا الوحيد كولو مواني في الدقيقة التاسعة.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز في مباراة اليوم بين هولندا وإنجلترا.

يورو 2024كيليان مبابي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC