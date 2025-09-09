يحتاجه.. إنزاغي يرفض رحيل نجم الهلال السعودي

حسم الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مستقبل أحد اللاعبين الشباب.

ويواصل الهلال تحضيراته لاستئناف دوري روشن، إذ بدأ الزعيم مبارياته في الدوري، بالفوز على الرياض.

حسم مصير نجم الفريق

كشفت مصادر أن إنزاغي استقر على بقاء محمد القحطاني، ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونقل إنزاغي رغبته لإدارة الهلال، باستمرار اللاعب محمد القحطاني مع الزعيم، خلال الموسم الجاري.

ورفض إنزاغي عرضًا من أحد أندية روشن للاستعانة بخدمات القحطاني، مشددًا على حاجته لخدمات اللاعب، خاصة أن الهلال لديه ارتباطات محلية وقارية كثيرة.

وكان الهلال تلقى عدة عروض للتعاقد مع محمد القحطاني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن إنزاغي أصر على بقاء اللاعب.