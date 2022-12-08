أهداف مباراة الهلال ونيوكاسل في كأس موسم الدرعية (فيديو)

يلتقي الهلال السعودي منافسه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز في العاصمة الرياض على كأس موسم الدرعية 2022.

وسيقيم نيوكاسل معسكرا في السعودية يمتد حتى 10 ديسمبر الحالي.

وسجل البرازيلي جولينتون الهدف الأول لنيوكاسل الإنجليزي في مباراته أمام نادي الهلال السعودي في كأس الدرعية اليوم الخميس.