أهداف مباراة الهلال ونيوكاسل في كأس موسم الدرعية (فيديو)
يلتقي الهلال السعودي منافسه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز في العاصمة الرياض على كأس موسم الدرعية 2022.
وسيقيم نيوكاسل معسكرا في السعودية يمتد حتى 10 ديسمبر الحالي.
وسجل البرازيلي جولينتون الهدف الأول لنيوكاسل الإنجليزي في مباراته أمام نادي الهلال السعودي في كأس الدرعية اليوم الخميس.
وجاء هدف جولينتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من جاكوب ميرفي من الجهة اليمنى.
وسجل الهدف الثاني جولينتون له ولنيوكاسل في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع ميغيل ألميرون الهدف الثالث لنيوكاسل في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية على يسار الحارس محمد المعيوف.
ووقع ميغيل ألميرون الهدف الثاني له والرابع لنيوكاسل في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وجاء الهدف الخامس لنيوكاسل في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بتوقيع ديلان ستيفنسون.
وتُلعب المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، عقب نهاية كأس العالم في الـ18 من ديسمبر الحالي.
ومواجهة نيوكاسل هي السادسة في تاريخ لقاءات بطل الدوري السعودي أمام الأندية الإنجليزية على المستويين الرسمي والتجريبي.
وزيارة نيوكاسل يونايتد إلى السعودية هي الثانية، حيث نظم الفريق معسكراً لمدة أسبوع في مدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد وفاز 2/1.