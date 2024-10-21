رسالة عصام الشوالي لسالم الدوسري

وجه المعلق التونسي عصام الشوالي رسالة إلى سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي، على هامش مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز الدوسري هدف الهلال الثالث في شباك العين، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب الفريق الإماراتي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

واستلم سالم الدوسري بينية سحرية من ناصر الدوسري، وراوغ خالد العيسى حارس العين، ثم أودع الكرة الشباك.

وأثنى الشوالي على هدف سالم الدوسري، ثم قال له: "لا عاد تسدد ضربات جزاء يا سالم، أرجوك انس ركلات الجزاء"، في إشارة إلى فشله في تسجيل ركلتي جزاء للمنتخب السعودي أمام إندونيسيا ثم البحرين.

يذكر أن سالم الدوسري تعرض لانتقادات لاذعة بعد إضاعته ركلة جزاء للمنتخب السعودي أمام البحرين، في المباراة التي انتهت بالتعادل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد العين بتقدم الفريق السعودي 1/3.