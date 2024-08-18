كشفت تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة عن دخول كيليان مبابي في علاقة عاطفية مع داني غريس ألميدا، عارضة الأزياء الشهيرة، بعد ظهورها معه علنًا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن من هي داني غريس، وكيف ارتبطت بمبابي؟ وكيف تم كشف علاقتهما؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

بداية الشكوك

كانت بداية الشكوك بوجود علاقة بين مبابي وداني غريس في أبريل الماضي، عندما ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في مقعد مميز للغاية في مدرجات "بارك دي برينس" ملعب باريس سان جيرمان.

كان ذلك المقعد ضمن المقاعد المخصصة لضيوف مبابي، ما أثار التكهنات والشكوك عليهما بأن مبابي قد دخل أخيرًا في علاقة عاطفية.

وقتها سُئِلَت عن الأمر، ولكن ردها جاء غامضًا بشكل مثير للتعجب، فلم تنف الخبر، ولكنها في الوقت نفسه لم تؤكده مكتفية بقول: "لا أستطيع أن أعلق على حالتنا في الوقت الحالي".

مصدر يؤكد العلاقة

ذكرت مجلة "Page Six"، أن مصدرًا أفاد بأن الثنائي تم رصده في عدة أماكن في مدينة ميامي الأمريكية حيث قضيا وقتًا في لعب البولينغ في "Lucky Strike"، ثم انتقلا إلى ملهى "LIV" الليلي، وبعد ذلك تناولا العشاء في مطعم "Kiki on the River".

وأشار المصدر إلى أن مبابي وألميدا كانا في غاية الراحة، حيث خرجا من المطعم وأيديهما متشابكة، ما يوحي بأن النجم الفرنسي يستمتع بشكل كبير مع السيدة صاحبة الأعمال المتعددة.

بعد ذلك مباشرة تم الكشف عن أن مبابي يتابع العارضة على موقع "إنستغرام" فعلًا، على الرغم من أنه لا يوجد بينهما أي أصدقاء مشتركين سوى نيمار دا سيلفا، الذي يبدو أنه كان من أسباب تعرفه عليها.

عملها وسنها

تعد ألميدا أكبر من مبابي بنحو تسع سنوات وتعمل في مجال عرض الأزياء، وتزعم عبر حسابها في "إنستغرام" أنها تملك وكالتين لعارضي الأزياء، بالإضافة إلى مشروع خاص ببيع ملابس السباحة والأدوات التجميلية وبجوار كل ذلك تملك مدونة عبر الإنترنت كانت تستخدمها بكثرة أثناء عيشها في إيطاليا، قبل الانتقال إلى ميامي مؤخرًا.

ولا يعد كيليان مبابي هو أول رياضي ترتبط به ألميدا لو صحت الأنباء الخاصة بعلاقتهما، فقد ارتبطت من قبل بنجم كرة السلة الأمريكي بليك غريفين.

وانضم مبابي مؤخرًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح النجم الفرنسي في إحراز أول أهدافه برفقة ريال مدريد، في مباراته الرسمية الأولى، خلال مباراة أتالانتا بالسوبر الأوروبي، التي توج بلقبها.