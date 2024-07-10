هل تؤثر عقوبة "كاف" على حضور جماهير الزمالك في السوبر الأفريقي؟

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن فريقه لا يعاني من أي مشكلة في الحصول على رخصة الاتحاد الأفريقي لكرة "كاف" للمشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك أرسل مليون دولار للمغربي خالد بوطيب من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية ولا توجد أي مشكلة بخصوص هذا الشأن".

وأضاف: "يتبقى مبالغ بسيطة لفك القيد لا تتعدى 150 ألف دولار والنادي غير مطالب بدفعها قبل نهاية الموسم ومع بداية فترة الانتقالات وهناك أولوية حاليا لدفع مستحقات اللاعبين".

وعن أزمة "كاف" بتوقيع غرامة على الزمالك بلغت 200 ألف دولار كعقوبة لأحداث نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مع اللعب لمدة مباراتين دون حضور جماهيري، وهل ستؤثر على الفريق في السوبر الأفريقي، أوضح متحدث الزمالك: "عقوبة كاف على الزمالك كبيرة وليست صغيرة وكان هناك لجنة استماع قبل العقوبة وضحنا خلالها أن التنظيم لم يكن مسؤولية الزمالك بالكامل والأخطاء التي حدثت ليست خاصة بالزمالك ومباراة السوبر من تنظيم الاتحاد الأفريقي ولا تخص الزمالك لذلك فإن عقوبة اللعب دون جماهير لن تطبق خلالها".

ويلعب الأهلي المصري أمام مواطنه الزمالك في السوبر الأفريقي، بعد تتويج الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا ونظيره الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية.

وستكون تلك المباراة إعادة لمباراة نهائي القرن التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي حقق الأهلي لقبها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

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ولم يعلن الاتحاد الأفريقي حتى الآن بشكل رسمي عن الموعد المحدد لإقامة لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

كما تقدمت عدة دول في وقت سابق بطلب استضافة السوبر الأفريقي، وعلى رأسها مصر التي تقدمت بطلب رسمي.

لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلن حتى الآن عن مكان إقامة المباراة.