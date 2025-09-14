3 مشاهد تفجر جدلا تحكيميا في مباراة الإفريقي والصفاقسي (فيديو)

فجرت 3 مشاهد جدلًا تحكيميًا في مباراة الإفريقي والصفاقسي مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة للدوري التونسي.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة الإفريقي ضد الصفاقسي بهدف لكل منهما بعدما تقدم فراس شواط للإفريقي، فيما تعادل الصفاقسي عن طريق هشام بكار من ضربة جزاء.

واحتسب الحكم صادق السالمي ضربة جزء لمصلحة الصفاقسي تعادل منها هشام بكار في الدقيقة 55.

وأكد الخبير التحكيمي تمام حمدون عبر قناة الكأس أن قرار الحكم احتساب ضربة جزاء للصفاقسي كان صحيحاً لوجود خطأ ضد حارس مرمى الإفريقي.

وأشار إلى أن هناك لعبة شهدت سقوط أحد لاعبي الإفريقي قبل النهاية ولكنها لا تستحق احتساب ضربة جزاء نتيجة عدم وجود عرقلة.

وأوضح أن لعبة تدخل حارس مرمى الإفريقي ضد مهاجم الصفاقسي قبل نهاية اللقاء أيضاً لا تستحق ضربة جزاء.

وارتفع رصيد الإفريقي إلى 10 نقاط بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ورفع الصفاقسي رصيده بقيادة مدربه محمد الكوكي إلى 5 نقاط في المركز التاسع.