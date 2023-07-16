سباليتي يوافق شفويا على تدريب الأهلي السعودي

ورحل سباليتي البالغ من العمر 64 عاما عن نابولي بنهاية الموسم المنقضي، رغم قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد خلافات مع رئيس النادي.

ويملك سباليتي مسيرة تدريبية طويلة حيث عمل مدربًا لإمبولي، وسامبدوريا، وأودينيزي، وروما، وإنتر ميلان ونابولي وزينيت سانت بطرسبرغ وأنكونا وفينيزيا.

وعلى مستوى الألقاب، حقق سباليتي لقبًا في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا ولقبًا في كأس السوبر الإيطالي ولقبين في الدوري الروسي ولقبًا في كأس روسيا ولقبًا في كأس السوبر الروسي.