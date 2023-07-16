سباليتي يوافق شفويا على تدريب الأهلي السعودي
أفاد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي بحصول اتفاق شفوي بين الأهلي السعودي والمدرب الإيطالي لوشيانو سباليتي.
وكتب الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أعطى لوشيانو سباليتي موافقته الشفهية على عرض الأهلي".
وأضاف: "مع ذلك فإن سباليتي ليس الخيار الأول للأهلي، حيث يضع الإسباني ماركوس سيلفا ضمن خياراته".
ورحل سباليتي البالغ من العمر 64 عاما عن نابولي بنهاية الموسم المنقضي، رغم قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد خلافات مع رئيس النادي.
ويملك سباليتي مسيرة تدريبية طويلة حيث عمل مدربًا لإمبولي، وسامبدوريا، وأودينيزي، وروما، وإنتر ميلان ونابولي وزينيت سانت بطرسبرغ وأنكونا وفينيزيا.
وعلى مستوى الألقاب، حقق سباليتي لقبًا في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا ولقبًا في كأس السوبر الإيطالي ولقبين في الدوري الروسي ولقبًا في كأس روسيا ولقبًا في كأس السوبر الروسي.
وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من نزوله إلى دوري يلو.
وقاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الأهلي قبل أن يرحل الشهر الماضي، حيث سيتولى تدريب الوحدة الإماراتي.
ويستهل الأهلي مشواره في دوري روشن الموسم الجديد بمواجهة الحزم يوم 11 أغسطس.
وتعاقد الأهلي مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، ويرتبط بالتعاقد مع ساديو ماني من بايرن ميونخ.