ليفربول ينتظر إشارة ريال مدريد لحسم صفقة مهمة

نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع ريال سوسيداد لضم لاعبه تاكيفوسا كوبو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا للصحفي سام سي.

وقال "سام سي" إن ليفربول يرغب في التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد السابق، وريال سوسيداد الحالي والذي يوجد في عقده شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.

ومدد تاكيفوسا كوبو عقده مع ريال سوسيداد، في فبراير الماضي حتى 2029، ولكن يجب الحصول على موافقة ريال مدريد كي يرحل إلى نادٍ آخر.