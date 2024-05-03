ليفربول ينتظر إشارة ريال مدريد لحسم صفقة مهمة
ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي موافقة ريال مدريد، للتعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد، رغم وجود اللاعب على ذمة الفريق الباسكي.
نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع ريال سوسيداد لضم لاعبه تاكيفوسا كوبو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا للصحفي سام سي.
وقال "سام سي" إن ليفربول يرغب في التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد السابق، وريال سوسيداد الحالي والذي يوجد في عقده شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.
ومدد تاكيفوسا كوبو عقده مع ريال سوسيداد، في فبراير الماضي حتى 2029، ولكن يجب الحصول على موافقة ريال مدريد كي يرحل إلى نادٍ آخر.
تفاصيل الصفقة
في صيف 2022 وعند بيع ريال مدريد لعقد كوبو إلى ريال سوسيداد، وضع النادي الملكي بندًا في العقد بأن يملك 50% من حقوقه.
ووفقًا لذلك العقد لن يستطع سوسيداد بيع تاكيفوسا كوبو دون موافقة نادي ريال مدريد، والذي حصل على 6.5 ملايين يورو مقابل بيعه.