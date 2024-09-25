حسم مصير يايسله مع الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة النادي الأهلي السعودي من إمكانية رحيل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وودّع الأهلي منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، على يد الجندل، الناشط في دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى، والذي أحرج "الراقي" وانتصر عليه في ملعبه ووسط جماهيره، بثنائية مقابل هدف.

وعقب المباراة، قال يايسله إنه يعي جيدًا الغضب الجماهيري بسبب الخسارة والإقصاء المُبكر، خاصّة أنّ "الراقي" يبحث عن اعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، والتعويض بعد الموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق خالي الوفاض دون أيّ ألقاب، مُقدمًا اعتذاره لجماهير الفريق الجداوي.

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وخرجت أصوات لِتطالب بضرورة إقالة يايسله من منصبه نظرًا لتراجع مستوى الفريق واللاعبين تحت قيادته.

ولكن وفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن مصادر مقربة من النادي الأهلي، أكدت أن ماتياس يايسله، حظي بدعم كامل من الإدارة واللاعبين للاستمرار في منصبه، موضحة أن قرار إقالته خيار غير مطروح.

وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله عقَدَ "اجتماعًا" مع لاعبي فريقه، قبل الحصة التدريبية المقررة، اليوم، للحديث عن هزيمة الجندل المفاجئة، والعمل على تصحيح الأخطاء استعدادًا للمباريات المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة القادسية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويملك الفريق 7 نقاط بانتصارين على العروبة وضمك، وتعادل أمام النصر، مقابل خسارة من الفتح، ويحتل المركز السادس.

كما أن "الراقي" سيحل ضيفًا على الوصل الإماراتي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.