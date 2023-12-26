لماذا لم يشارك كهربا أمام سيراميكا في السوبر المصري؟

قال مارسيل كولر مدرب الأهلي، إن فريقه نال مكافأة مجهوده الكبير في الفوز 1-صفر على سيراميكا كليوباترا والتأهل لنهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة في أبوظبي.

وسجل مدافع سيراميكا آرثر جاستس هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليتأهل الأهلي لمواجهة فيوتشر في النهائي يوم الخميس القادم.

وأبلغ كولر مؤتمرا صحفيا عقب المباراة "الأهلي خاض مباراة قوية أمام منافس صعب. قدمنا مباراة كبيرة أمام سيراميكا بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية واللعب ضد أندية ذات مستويات عالية.