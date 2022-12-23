ما قصة الشارة الحمراء في قدم ميسي؟ (فيديو وصور)

لكن لماذا ارتدى ميسي هذه الشارة؟ هذه قصة تعود إلى كأس العالم 2018 التي أقيم في روسيا عندما أجرى الصحفي "راميرو بانتوروتو" حوارًا مع ميسي بعد تعادل الأرجنتين أمام آيسلندا بهدف لمثله.

ووفقًا لعدة تقارير إعلامية كان الهدف من الحوار الصحفي إهداء ميسي "شارة حمراء" خاصة بعثت بها والدة الصحفي بانتوروتو إلى ليونيل، حيث أخبره أن هذه الشارة بمثابة "التعويذة" التي ستفك النحس عنه في المباريات الدولية وستجلب له الحظ السعيد والتتويج ببطولات مع المنتخب.

وكان الشريط يخص والدة المراسل، وقال لميسي: "أمي تحبك أكثر مما تحبني، أحمل شريطها الأحمر لحسن الحظ، إذا كنت تريد ذلك، يمكنني أن أعطيه لك".

وفي مقطع شهير يظهر المراسل وهو يبكي تقريبًا حيث يظهر له ميسي أنه ارتدى الشريط، وقال راميرو بانتوروتو بنبرة عاطفية أمام الكاميرا: "أمي .. ميسي لبسه".