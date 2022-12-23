ما قصة الشارة الحمراء في قدم ميسي؟ (فيديو وصور)
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكثير من الجدل، بعد أن شوهد وهو يرتدي شريطًا أحمر حول كاحله الأيسر في غرفة تبديل الملابس بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا يوم الأحد الماضي.
وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلمه الكبير وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022، وأعلن عدم اعتزاله اللعب دوليًا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.
لكن لماذا ارتدى ميسي هذه الشارة؟ هذه قصة تعود إلى كأس العالم 2018 التي أقيم في روسيا عندما أجرى الصحفي "راميرو بانتوروتو" حوارًا مع ميسي بعد تعادل الأرجنتين أمام آيسلندا بهدف لمثله.
ووفقًا لعدة تقارير إعلامية كان الهدف من الحوار الصحفي إهداء ميسي "شارة حمراء" خاصة بعثت بها والدة الصحفي بانتوروتو إلى ليونيل، حيث أخبره أن هذه الشارة بمثابة "التعويذة" التي ستفك النحس عنه في المباريات الدولية وستجلب له الحظ السعيد والتتويج ببطولات مع المنتخب.
وكان الشريط يخص والدة المراسل، وقال لميسي: "أمي تحبك أكثر مما تحبني، أحمل شريطها الأحمر لحسن الحظ، إذا كنت تريد ذلك، يمكنني أن أعطيه لك".
وفي مقطع شهير يظهر المراسل وهو يبكي تقريبًا حيث يظهر له ميسي أنه ارتدى الشريط، وقال راميرو بانتوروتو بنبرة عاطفية أمام الكاميرا: "أمي .. ميسي لبسه".
وبالفعل بعد استلام ميسي للشارة الحمراء، سجل هدفًا قاد به الأرجنتين للفوز على نيجيريا 2/1، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد باقي البطولة حيث ودعتها الأرجنتين أمام فرنسا، رغم ذلك ظهر ميسي مجددًا مرتديًا الشارة في كوبا أمريكا حيث حقق اللقب الأول في مسيرته مع الأرجنتين
وظل ميسي محتفظًا بتلك الشارة طيلة السنوات الأربع، حيث ظهر بها وربطها في قدمه اليسرى أثناء احتفاله بالفوز بكأس العالم 2022، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل حيث اعتبر البعض أن ميسي آمن فعلًا بالهدية وربما كانت تميمة الحظ التي جلبت له لقب اللقب الأغلى في مسيرته الكروية.