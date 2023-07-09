منتخب المغرب يتوج بطلا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

أحرز المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعدما هز أسامة ترغالين الشباك في نهاية الشوط الإضافي الأول ليمنح بلاده الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من مصر في النهائي في الرباط، يوم السبت.

وأحرز محمود صابر الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة العاشرة، حيث بدأت الكرة بهجمة مرتدة لمنتخب مصر، وانطلق إبراهيم عادل في وسط الملعب، ثم مرر كرة بينية ارتدت من دفاع المغرب إلى صابر، فسدد من لمسة واحدة في الشباك.

الهدف هو الثاني لمحمود صابر في البطولة بعدما سجل أمام الجابون في ختام دور المجموعات.