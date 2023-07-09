منتخب المغرب يتوج بطلا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا
أحرز المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعدما هز أسامة ترغالين الشباك في نهاية الشوط الإضافي الأول ليمنح بلاده الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من مصر في النهائي في الرباط، يوم السبت.
وأحرز محمود صابر الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة العاشرة، حيث بدأت الكرة بهجمة مرتدة لمنتخب مصر، وانطلق إبراهيم عادل في وسط الملعب، ثم مرر كرة بينية ارتدت من دفاع المغرب إلى صابر، فسدد من لمسة واحدة في الشباك.
الهدف هو الثاني لمحمود صابر في البطولة بعدما سجل أمام الجابون في ختام دور المجموعات.
ولم يهنأ صابر طويلا بهدفه، إذ نال بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على كاحل قدم عبد الصمد الزلزولي مهاجم المغرب في الدقيقة 17.
ثم سجل منتخب المغرب هدف التعادل في الدقيقة 36 من عمر المباراة، عن طريق رضا بكراوي، بعدما نجح في تحويل عرضية من الجهة اليمنى داخل الشباك.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، لتذهب المواجهة إلى اللعب شوطين إضافيين، لينجح أسامة ترغلين من تسجيل الهدف الثاني للمغرب من تصويبة قوية غالطت حارس منتخب مصر في الدقيقة 105، من الشوط الإضافي الأول.
وتأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على غينيا في نصف النهائي بهدف نظيف، بينما تأهل "أسود الأطلس" إلى الدور ذاته بعد الفوز على منتخب مالي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.
وضمن المنتخبان المصري والمغربي التأهل إلى أولمبياد "باريس 2024" بعدما بلغا النهائي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدورة الأولمبية.
وتخوض غينيا، صاحبة المركز الرابع، الملحق ضد رابع كأس آسيا تحت 23 والتي تستضيفها قطر في العام المقبل.