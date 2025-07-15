خطف "المطلوب" في الهلال.. أول قرارات جيسوس في النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، ضم إلى جهازه الفني أحد المساعدين المهمين والذي كان هدفا للتعاقد معه في ناديه السابق الهلال ليكون ضمن جهاز الإيطالي سيموني إنزاغي.

وأعلن نادي النصر، مساء الاثنين، تعاقده مع جيسوس لقيادة الفريق لموسم واحد خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي، ما يعيده إلى الملاعب السعودية للمرة الثانية بعد تجربتين مع الهلال، الغريم التقليدي لفريقه الجديد.

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ويبدأ "العالمي"، مساء الخميس المقبل، برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، ويطير، الأحد، بعد 3 أيام من التدريبات على ملعبه في الرياض، إلى النمسا لبدء معسكر تدريبي خارجي ينتقل لاحقًا إلى البرتغال.

ويستهل المدرب البالغ من العمر 70 عامًا، مشواره مع النصر بمواجهة الاتحاد، في 18 أغسطس المقبل، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه هونغ كونغ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس ضم مواطنه مارسيو سامبايو، مدرب اللياقة، إلى طاقمه المساعد، بعد رحيله الموسم الماضي عندما كان يعمل مع الهلال.

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وكان سامبايو من أبرز المساعدين في الطاقم الفني لجيسوس خلال قيادته للهلال، وأشاد العديد من المتابعين بعمله وهو ما ظهر بقوة على أداء لاعبي "الزعيم" في العديد من المباريات.

وكان سامبايو غادر الجهاز المعاون لجيسوس بسبب مرض ابنته، قبل أن يعود هذا الموسم للم الشمل مع المدرب البرتغالي الذي عمل معه طوال 13 عاما في مختلف الأندية التي درب بها.

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كما وقع اختيار المدرب البرتغالي على 7 أسماء للعمل في طاقمه الفني، وهم: جواو دي ديوس، مساعد أول، وفابيو جيسوس، مساعد مدرب، ومارسيو سامبايو، مدرب لياقة، ووجيل هنريكي ورودريغو أراخو، محللان فنيان، وتياغو أوليفير، المختص في أمور الدفاع، وجواو كارلوس، سكرتير فني.