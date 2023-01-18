مانشستر سيتي في المركز الـ10 بقائمة صافي إنفاق الأندية الإنجليزية
نشر موقع " ترانسفير ماركت " تقريرا عن سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز وركز على صافي صرف الأندية بين شراء اللاعبين وبيعهم خلال نفس الفترة وهو التقرير الذي حمل عدة مفاجآت ومن بينها احتلال مانشستر سيتي المركز العاشر في القائمة.
ويعتمد التقرير على احتساب الفارق بين المبالغ التي حصل عليها النادي من بيع اللاعبين والمبالغ التي صرفها لشراء لاعبين جدد.
ويتصدر مانشستر يونايتد القائمة بصرف 608،44 مليون يورو متبوعا بتشيلسي الذي صرف 565،69 مليون يورو.
وفي المركز الثالث يأتي آرسنال بـ489،31 مليون يورو ثم ويستهام يونايتد بـ395،21 مليون يورو في المركز الرابع.
المركز الخامس كان من نصيب توتنهام بـ368.28 مليون يورو، وحل نيوكاسل سادسًا بـ349،24 مليون يورو وأستون فيلا سابعًا بـ318،99 مليون يورو.
ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثامن في القائمة بـ291،04 مليون يورو ويليه ليفربول تاسعا بـ287،68 مليون يورو وفي المركز العاشر مانشستر سيتي بـ243،61 مليون يورو.
وحسب القائمة التي نشرها الموقع المتخصص في سوق الانتقالات لم يحقق أي ناد إنجليزي أرباحا في سوق الانتقالات من عمليات بيع وشراء اللاعبين في حسابات خمسة مواسم الأخيرة.
وبلغت خسائر الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات في الخمس مواسم الأخيرة "مليارا و64 مليون يورو".
وتعتبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر صرفا للأموال في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية وتتفوق بفارق كبير على باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.