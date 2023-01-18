مانشستر سيتي في المركز الـ10 بقائمة صافي إنفاق الأندية الإنجليزية

نشر موقع " ترانسفير ماركت " تقريرا عن سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز وركز على صافي صرف الأندية بين شراء اللاعبين وبيعهم خلال نفس الفترة وهو التقرير الذي حمل عدة مفاجآت ومن بينها احتلال مانشستر سيتي المركز العاشر في القائمة.

ويعتمد التقرير على احتساب الفارق بين المبالغ التي حصل عليها النادي من بيع اللاعبين والمبالغ التي صرفها لشراء لاعبين جدد.