الكشف عن عقوبة ليفربول ضد إيكيتيكي بعد بطاقة الطرد أمام سامثامبتون

تعرف المهاجم الفرنسي لنادي ليفربول، هوغو إيكيتيكي على العقوبة التي فرضتها ضده إدارة النادي بعد تلقيه بطاقة طرد غريبة الأطوار في مواجهة فريقه يوم الثلاثاء ضد ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية.

وارتكب إيكيتيكي، الذي انضم إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت خطأ فادحا بعد أن نزع قميصه احتفالا بتسجيله هدف الفوز (2 ـ 1) رغم أنه كان قد تلقى قبل ذلك بطاقة صفراء.

وبينما كان المهاجم الفرنسي الشاب يحتفل مع زملائه بالهدف ويستعد لارتداء قميصة باغته حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء ليغادر اللاعب نحو غرف تبديل الملابس.

وثارت ثائرة مدرب ليفربول أرني سلوت، الذي وصف تصرف هوغو إيكيتيكي بأنه "غبي" ولم يكن هناك موجب للقيام بذلك وفق المدرب الهولندي، قبل أن يعلن نادي ليفربول عن عقوبة مالية بحق اللاعب وفق ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقرر ليفربول فرض غرامة مالية على إيكيتيكي، تعادل راتب أسبوعين، أي ما يقارب 400 ألف يورو وفقًا لما ذكرته "ديلي ميل"، وهي عقوبة تنضاف إلى الإيقاف لمباراة واحدة مع ليفربول نتيجة البطاقة الحمراء.

ويغيب المهاجم البالغ من العمر 22 عاما ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت في مواجهة يبحث خلالها رفاق محمد صلاح عن الفوز السادس تواليا في البريمرليغ.

ومنذ انضمامه إلى الريدز، حقق إيكيتيكي أرقاما لافتة في الأسابيع الأولى له في ملعب أنفيلد إذ أحرز 5 اهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 7 مباريات حتى الآن في كل المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز الأول في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي بعد أن حقق الفوز في 5 مباريات من أصل 5 حتى الآن ليبتعد عن أقرب ملاحقيه آرسنال بخمس نقاط.