نيكي نيكول لا تحبه وتستغله.. فاتي فاسكيز تفضح لامين يامال

الصور التي نشرتها مجلة "Lecturas" في شهر يونيو كانت الشرارة التي أشعلت أحد أكثر الشائعات تداولاً في صيف ذلك العام، العلاقة بين لامين يامال، النجم الصاعد في صفوف برشلونة، والذي كان يبلغ حينها 17 عامًا، وصانعة المحتوى فاتي فاسكيز، ذات الـ30 عامًا.

في تلك اللقطات، ظهر الاثنان وهما يستمتعان بإجازة على السواحل الإيطالية، بين يخت ودراجة مائية وأنشطة مختلفة لم تترك مجالًا للشك حول مدى قربهما، لكن الجدل لم يتأخر، فاللاعب، الذي لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة بعد، سارع عبر وسطاء إلى نفي أي علاقة عاطفية، بينما وجدت فاتي نفسها في مرمى الانتقادات بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

أخبار ذات علاقة لامين يامال يمحو أحزان خسارة الكرة الذهبية بوجبة برغر

والآن، وبعد مرور أشهر، ومع بلوغ المهاجم سن الرشد، قررت فاتي كسر صمتها وتأكيد ما كان حتى ذلك الحين موضع إنكار.

فاتي تؤكد علاقتها مع لامين يامال

جاء التأكيد بشكل أوضح خلال ظهورها في بودكاست "Todas las salsas" على قناة Telecinco، حيث روت بالتفصيل كيف تطورت علاقتها بيامال، وقالت: "في النهاية هو ما ظهر، وما شوهد، ولا يمكنني إنكار ما لا يُنكر، خرجت تلك الصور، ولم أكن على الإطلاق أتوقع أن يتم نشرها".

وأشارت فاتي إلى أن علاقتها مع يامال لم تكن عفوية أو مفاجئة، بل ثمرة عدة أشهر من تبادل الرسائل:

"لقد كانت ثمانية أشهر من الحديث المستمر، لم يحدث الأمر بين ليلة وضحاها، ويجب أن يكون هناك قليل من المنطق، لن يأتي أي شخص، أيًّا كان، ويقول لي: غدًا ستأتين معي إلى إيطاليا في عطلة. لقد قضيت وقتًا أتحدث مع هذا الشخص، كان هناك تواصل مسبق، تعرفنا على بعضنا، وجاءت اللحظة المناسبة لنتقابل عندما كان في تلك العطلة وكان بمفرده".

أخبار ذات علاقة لقطة اليوم.. شاهد ما فعله رافينيا مع جدة لامين يامال المغربية (فيديو)

ومع ذلك، ورغم أن لاعب برشلونة ارتبط بعدها بفترة قصيرة بالمغنية نيكي نيكول، أوضحت الشابة نواياها بقولها: "عندما ذهبت إلى إيطاليا، كانت نيتي أن أتعرف عليه فقط، لا أن أتزوج به ولا أن أكون جورجينا رورديغيز الجديدة، قلت لنفسي: سأذهب، سأرى ما سيحدث، أتعرف عليه، أستمتع بوقتي فقط".

وقالت المؤثرة أيضًا: "علمتُ أن الصور ستُنشر في اليوم السابق، وقد أخبرني بذلك الصحفي خافي أويّوس"، وأكدت أنها لا تذهب في عطلة مع أي شخص لمجرد دعوته، مضيفة: "ولا حتى لو كان ملك إسبانيا"، قبل أن توضّح أن علاقتها بلامين قد ترسخت منذ أشهر سابقة.

إعجاب منذ سنوات

وكشفت أيضًا أن أول رسالة من يامال وصلتها قبل سنوات، موضحة: "لقد كتب لي في 2018، لكنني لم أرَ تلك الرسالة. عندما كانت بطولة اليورو، قال لي والدي: (انظري إلى هذا الفتى)، فدخلت إلى حساب إنستغرام الخاص به. فتحت الحساب ووجدت أنه كتب لي في 2018، كان قد رد على (ستوري) لي حينها".

ووفقاً لرواية فاتي، فإن يامال شعر بخيبة أمل لأنها وصلت بعد يوم من الموعد المتفق عليه، وتزعم أن نجم برشلونة قال لها: "الحمد لله أن هذا حدث، لأنه لو لم يحدث لكنت التقيت بفتاة أخرى".

وعندما عادت من رحلتها الإيطالية مع يامال، نشرت صوراً على إنستغرام، لتتفاجأ برسالة من مؤثرة شهيرة لم تذكر اسمها، وتوضح فاتي أن الرسالة كانت: "ها أنتِ، كنتِ في نفس المكان الذي كنت فيه، أنا كنت هناك قبل أسبوع." وقد صُدمت عندها.

نيكي نيكول

وعندما سُئلت فاتي عن رأيها في العلاقة بين نيكي نيكول (25 عاماً) ويامال، قالت المؤثرة الشهيرة إنها "لا تصدّقها، أعتقد أن لامين واقع في حبها، لكني متأكدة أن نيكي نيكول لا تحبه، وأنها فقط تستغله".