اتركوه في كوريا.. غضب عارم تجاه نجم برشلونة

شن مشجعو برشلونة اليوم الخميس هجوما حادا ومفاجئا على نجم الفريق داني أولمو وذلك عقب المباراة الودية التي دارت أمام نادي سول في معسكر النادي الكتالوني في جنوب شرق آسيا تحضيرا لموسم 2025 ـ 2026.

وحقق فريق المدرب الألماني هانسي فليك انتصارا كبيرا على حساب فريق العاصمة الكورية سول (7 ـ 3) حيث نجح رفاق البولندي روبرت ليفاندوسكي في دكّ شباك خصمهم في 7 مناسبات فيما استقبلت شباكهم 3 أهداف.

وتقدم ليفاندوفسكي بهدف أول للبارسا في الدقيقة السابعة، قبل أن تشهد الدقيقة 14 وضع لامين يامال بصمته في المباراة بإحرازه الهدف الثاني من تصويبة رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف لامين يامال هدفا ثانيا في رصيده الشخصي في حسن تداول كل من فيران توريس في مناسبتين وكريستنسن وغافي على تسجيل بقية الأهداف.

وشارك داني أولمو في الشوط الأول من المباراة قبل أن يحل بدلا منه زميله فيرمين لوبيز في الشوط الثاني، بعد أن كان أولمو صنع هدف البارسا الثالث الذي أحرزه يامال.

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وكانت ردة فعل جماهير برشلونة تجاه داني أولمو غريبة وحادة إذ هاجمه مشجعو فريقه ليصل الأمر حتى المطالبة بتركه في كوريا الجنوبية عند العودة إلى برشلونة قبل بداية الموسم.

ولم تكن مواقع التقييم العالمية قاسية على داني أولمو بقدرما كان مشجعو فريقه قاسين عليه إذ واجه انتقادات لاذعة جدا فيما كانت إحصائياته متواضعة بالفعل.

ووفقا لموقع "فوتموب" (FOOT MOB) لم ينجح داني أولمو إلا في مراوغة واحدة من بين اثنتين قام بهما على امتداد وقت اللعب الذي منحه إياه مدربه فليك.

أما بخصوص الثنائيات مع دفاع نادي سول فقد فشل أولمو في محاولتين ونجح في واحدة فقط (33 %)، وسدد اللاعب الإسباني كرة واحدة كانت خارج الإطار، لكنه مقابل ذلك قدم تمريرة حاسمة للامين يامال في أواخر الشوط الأول والتي سجل منها الأخير هدفا ثالثا لفريقه.

وسخر بعض مشجعي برشلونة من لاعبهم بالمطالبة عبر منصات التواصل بتركه في كوريا الجنوبية وعدم اصطحابه في رحلة العودة إلى إسبانيا بعد أدائه السيء.

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وقال أحد المشعجين عبر حسابه على "إكس"مخاطبا هانسي فليك: "يا أخي، اترك أولمو في كوريا الجنوبية ودعه ينضم إلى فرقة كيبوب (فرقة موسيقية نسائية".

ويلعب برشلونة مباراة ودية أخرى مع داغو الكوري، على أن يختتم تحضيراته بمواجهة كومو الإيطالي في إسبانيا قبل أن يبدأ يوم 16 أغسطس 2025 رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري بمواجهة مايوركا.