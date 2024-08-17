أصدرت رابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، بيانًا رسميًا حول تسليم درع الدوري المصري إلى النادي الأهلي.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2023 – 2024 مساء اليوم السبت ضد مودرن سبورت بإستاد القاهرة.

ولن يتسلم الأهلي درع الدوري المصري عقب مباراة مودرن سبورت كما هو معتاد في أغلب الدوريات بعد تتويجه بشكل رسمي.

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وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه والثانية على التوالي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

ونجح الأهلي في حسم اللقب قبل 3 مواجهات من نهاية مشواره بالدوري المصري.

وأكدت رابطة الأندية في بيانها أنها لم تحدد بعد موعد ومكان تسليم درع الدوري المصري إلى النادي الأهلي.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد التواصل مع النادي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الرياضية.

وترددت أنباء حول تسليم درع الدوري للأهلي في مهرجان العلمين بالساحل الشمالي.

وقال شريف صالح عضو رابطة الأندية في وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية إن الأهلي طلب عدم استلام درع الدوري في مباراة مودرن سبورت بسبب سفر أغلب أفراد الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بجانب لاعبي الفريق الأساسيين لقضاء إجازة بسبب طول الموسم الكروي