ياسر المسحل: ندرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي (فيديو)
كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وجود دراسة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن للمحترفين.
وقال ياسر المسحل في تصريحات تلفزيونية: "رأينا قبل كأس العالم أن اللاعبين السعوديين كانوا الأقل مشاركة مع أنديتهم مع ذلك قدموا إضافة عالية جدا في مواجهات مونديال قطر، وهذا يمكن بسبب وجود اللاعبين الأجانب الذي أعطى زخما كبيرا واحتكاكا عاليا جدا وأصبح مستوى اللاعب السعودي مرتفعا بشكل كبير".
وأضاف: "حاليا يوجد في قائمة الفرق 8 لاعبين أجانب وندرس بشكل مفصل رفع عدد اللاعبين وفيه ناس تقولك 9 أفضل أو 10، وندرس الأمر بشكل أفضل ومعمق لكي نصل إلى أفضل توليفة للعدد المناسب".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرَّرَ مؤخراً، السماح لأندية دوري المُحترفين، بتسجيل عدد مفتوح من اللاعبين الأجانب، في قوائم الموسم الحالي، أثناء فترات التسجيل المُعتَمدة، على أن يتم رفع القائمة النهائية، بالحد المسموح به، وهو 8 لاعبين، قبل تاريخ الخامس عشر سبتمبر.
وجاءت موافقة اتحاد الكرة السعودي على زيادة عدد أجانب كل فريق من 7 لاعبين في القائمة إلى 8 لاعبين للمشاركة في أي مباراة دون استبعاد أي لاعب، علماً بأن النظام الحالي يتيح لجميع الأندية التعاقد مع 8 لاعبين أجانب ولكن بشرط تسجيل 7 لاعبين فقط في قائمة المباراة.
هذا يعني أنه حال امتلاك أي ناد في الموسم الحالي أكثر من 8 لاعبين أجانب فإن البقية سيتواجدون في قائمة الانتظار.
ويعد قرار مشاركة 8 لاعبين أجانب مع كل فريق في المباراة الواحدة فرصة جيدة لرفع وتيرة ومستوى دوري روشن.
ومن أبرز الصفقات الأجنبية التي وصلت إلى الدوري السعودي في الموسم الجاري، البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد توقيعه مع الأهلي، بالإضافة إلى إدورادو ميندي حارس تشيلسي السابق، كما تعاقد الهلال مع روبين نيفيز من وولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي وسافيتش لاعب وسط لاتسيو ونيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان، ما زاد من عدد أجانب الدوري السعودي هذا الموسم.
على الجانب الآخر، فقد تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق ونغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بالإضافة إلى البرتغالي جوتا من سيلتيك الاسكتلندي، كما تعاقد النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفونا من لانس الفرنسي.