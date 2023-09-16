ياسر المسحل: ندرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي (فيديو)

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرَّرَ مؤخراً، السماح لأندية دوري المُحترفين، بتسجيل عدد مفتوح من اللاعبين الأجانب، في قوائم الموسم الحالي، أثناء فترات التسجيل المُعتَمدة، على أن يتم رفع القائمة النهائية، بالحد المسموح به، وهو 8 لاعبين، قبل تاريخ الخامس عشر سبتمبر.

وجاءت موافقة اتحاد الكرة السعودي على زيادة عدد أجانب كل فريق من 7 لاعبين في القائمة إلى 8 لاعبين للمشاركة في أي مباراة دون استبعاد أي لاعب، علماً بأن النظام الحالي يتيح لجميع الأندية التعاقد مع 8 لاعبين أجانب ولكن بشرط تسجيل 7 لاعبين فقط في قائمة المباراة.

هذا يعني أنه حال امتلاك أي ناد في الموسم الحالي أكثر من 8 لاعبين أجانب فإن البقية سيتواجدون في قائمة الانتظار.