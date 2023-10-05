الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي الجريح يسعى لتصحيح الأوضاع أمام آرسنال المبتلى بالإصابات
سيواجه طموح آرسنال في تحقيق اللقب أصعب اختبار ممكن يوم الأحد المقبل عندما يستضيف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي لا يزال يتألم بعد انتهاء مسيرته الخالية من الهزائم مطلع الأسبوع الجاري.
وبعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، خسر سيتي أمام ولفرهامبتون واندررز ليتقلص الفارق الذي يفصل فريق المدرب بيب غوارديولا عن أقرب مطارديه على صدارة الدوري إلى نقطة واحدة.
لكن الفوز 3-1 في دوري أبطال أوروبا على رازن بال شبورت لايبزيغ جعل سيتي ينهي سلسلة هزائمه حيث قال غوارديولا إن فريقه يتحلى بقوة ذهنية للعودة سريعا و"لن يكون منافسا يسهل التغلب عليه" في السباق على اللقب.
وقال غوارديولا: "ربما لم نقدم أفضل أداء أمام نيوكاسل وولفرهامبتون لكن الأمر لم يكن سهلا عندما يدافع عشرة لاعبين في منطقة الجزاء، لكن على الرغم من ذلك، إذا كنت تعتقد أنني سأشكك في اللاعبين أو تنتابني الشكوك فيما نود أن نفعله هذا الموسم فأنت مخطئ".
وأضاف: "أعتمد على هؤلاء الرجال دون قيد أو شرط، سواء فازوا أم لا، لأنني أعرف جلسات التدريب، والعقلية التي لديهم ويثبتون ذلك. والآن سنذهب إلى أرسنال وسنلعب بطريقتنا".
ويتأخر آرسنال صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة عن سيتي المتصدر.
وآرسنال ضمن فريقين فقط لم يخسرا في الدوري حتى الآن إلى جانب توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني.
وأخفق فريق المدرب ميكل أرتيتا في سباق اللقب الموسم الماضي بعد خسارته في مباراتيه في الدوري أمام سيتي ومن المحتمل أن يكون بدون اثنين من المهاجمين البارزين في مباراة الأحد.
وتحوم شكوك بسبب الإصابة حول مشاركة جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا اللذين سجلا 29 هدفا فيما بينهما وصنعا 16 تمريرة حاسمة في الدوري الموسم الماضي.
*ساكا مصدر قلق
وبينما غاب مارتينيلي عن آخر خمس مباريات لآرسنال، فإن القلق الأكبر هو الهداف ساكا الذي خرج مصابا في الخسارة 2-1 أمام لانس في دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة عضلية وقد يؤدي غيابهما إلى افتقار أرسنال للقوة على الأطراف.
وشارك ساكا في كل مباراة بالدوري منذ مايو/ أيار 2021 وهو ما يقرب من 90 مباراة متتالية.
وواجه أرتيتا انتقادات لعدم منح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما راحة لكن المدرب الإسباني قال إنه لا يشعر بأي ندم على الدفع به أمام لانس.
وقال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أيضا إنه سيقيم حالة ساكا بعد استدعائه لمباراتين ضد أستراليا وإيطاليا.
وخط الوسط هو أكبر مصادر القلق لسيتي حيث يفتقد الفريق رودريغو بسبب الإيقاف بينما لا يزال كيفن دي بروين غائبا بسبب الإصابة لكن خوليان ألفاريز البالغ من العمر 23 عاما أصبح صانع اللعب الأساسي.
وشارك اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في كل مباراة هذا الموسم.