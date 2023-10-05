الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي الجريح يسعى لتصحيح الأوضاع أمام آرسنال المبتلى بالإصابات

وبعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، خسر سيتي أمام ولفرهامبتون واندررز ليتقلص الفارق الذي يفصل فريق المدرب بيب غوارديولا عن أقرب مطارديه على صدارة الدوري إلى نقطة واحدة.

لكن الفوز 3-1 في دوري أبطال أوروبا على رازن بال شبورت لايبزيغ جعل سيتي ينهي سلسلة هزائمه حيث قال غوارديولا إن فريقه يتحلى بقوة ذهنية للعودة سريعا و"لن يكون منافسا يسهل التغلب عليه" في السباق على اللقب.

وقال غوارديولا: "ربما لم نقدم أفضل أداء أمام نيوكاسل وولفرهامبتون لكن الأمر لم يكن سهلا عندما يدافع عشرة لاعبين في منطقة الجزاء، لكن على الرغم من ذلك، إذا كنت تعتقد أنني سأشكك في اللاعبين أو تنتابني الشكوك فيما نود أن نفعله هذا الموسم فأنت مخطئ".

وأضاف: "أعتمد على هؤلاء الرجال دون قيد أو شرط، سواء فازوا أم لا، لأنني أعرف جلسات التدريب، والعقلية التي لديهم ويثبتون ذلك. والآن سنذهب إلى أرسنال وسنلعب بطريقتنا".