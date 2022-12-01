رينارد: المكسيك كانت الطرف الأفضل والمنتخب السعودي لم يدخل المباراة (فيديو)

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال رينارد: "أنقذنا من هدف في الدقيقة الثالثة، ولم نستطع التعامل مع شراسة وحماس المكسيك في المواجهات الثنائية".

وأضاف "عانينا من مشاكل بدنية وكان علينا التأقلم مع إصابة المدافع علي البليهي، المكسيك كانت أفضل وكنا نعلم أنها ستلعب بشراسة من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى دور الستة عشر".

ورفض المدرب الفرنسي إلقاء اللوم على الغيابات في صفوف السعودية مع ابتعاد أربعة لاعبين للإصابة والإيقاف.

وقال: "التشكيلة بها 26 لاعبا وعلينا التعامل بما لدينا، نعم الإصابات أثرت علينا لكنها ليست عذرا، أمام بولندا كنا الطرف الأفضل لكننا افتقرنا إلى الفاعلية لكن اليوم لعبنا بشكل سيء".

وأوضح رينارد أنه وجه التهنئة للاعبي السعودية على أدائهم الإجمالي في البطولة.