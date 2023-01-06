ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يصعق الاتحاد ويخطف المركز الثالث

بدأت المباراة سريعة من طرف الهلال، وفي الدقيقة 12 ومن هجمة منظمة تلقى ميشيل ديلغادو الكرة من أندريه كاريو وتوغل من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية لأوديون إيغالو الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي حول الكرة بسهولة في مرمى الاتحاد.

ورفع إيغالو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى ثمانية بفارق هدف عن أندرسون تاليسكا لاعب النصر الذي يتصدر قائمة الهدافين.

ورد أصحاب الأرض سريعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكورنادو، لكن عبد الله المعيوف حارس الهلال تصدى للكرة بنجاح في الدقيقة 14.

تألق المعيوف استمر، ففي الدقيقة 22 أنقذ تسديدة رائعة من عبد العزيز البيشي لتعود لطارق حامد الذي سدد كرة سهلة وصلت بسلام لحارس الهلال.

وحاول لاعبو الهلال تعزيز النتيجة، ففي الدقيقة 27 أرسل محمد كنو كرة من وسط الملعب لديلجادو في الجانب الأيمن الذي سيطر على الكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد وقف للكرة بالمرصاد.

وكاد كاريو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تبادل الكرة مع ديلجادو في الجانب الأيمن إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لجروهي.