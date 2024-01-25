جولة آسيوية حاسمة.. الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم
استكمال دور المجموعات في بطولة كأس آسيا
تختتم اليوم الخميس مباريات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر.
وضمن 14 منتخبًا التأهل لثمن النهائي بالفعل، فيما سيحدد اليوم الخميس أصحاب المقعدين المتبقيين ليتم تحديد المواجهات الثمانية المتبقية في الدور القادم.
وفي إسبانيا، يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة هامة مع إشبيلية في ربع نهائي كأس الملك.
القنوات الناقلة لكأس آسيا..
تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قنوات بي ان سبورتس والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية و ssc السعودية.
القنوات الناقلة لكأس ملك إسبانيا
تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا عبر قنوات ssc السعودية.