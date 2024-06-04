كيف تفاعل بيلينغهام مع صفقة مبابي؟ (صورة)

وحصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء السبت الماضي على ملعب (ويمبلي).

وسجل ثنائية ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور ليحسم الفريق الإسباني تتويجه باللقب القاري.

وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن باريس سان جيرمان بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة عقب انتقاله قادمًا من موناكو الفرنسي.