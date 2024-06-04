بيلينغهام
بيلينغهامرويترز

كيف تفاعل بيلينغهام مع صفقة مبابي؟ (صورة)

نجم ريال مدريد يتفاعل مع صفقة مبابي

تصدرت صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني الأوساط الكروية العالمية.

وأتم ريال مدريد صفقة مبابي بعد مفاوضات استمرت على مدار سنوات طويلة وتعثرت عدة مرات.

وأعلن النادي الإسباني في بيان رسمي تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وتفاعل الإنجليزي غود بيلينغهام نجم ريال مدريد مع إعلان صفقة مبابي بطريقة خاصة.

ونشر بيلينغهام عبر خاصة ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة تجمعه مع مبابي وفينسيوس جونيور ورودريغو الرباعي الهجوم للفريق الملكي في الموسم المقبل.

تعليق بيلينجهام
تعليق بيلينجهام

وحصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء السبت الماضي على ملعب (ويمبلي).

وسجل ثنائية ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور ليحسم الفريق الإسباني تتويجه باللقب القاري.

وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن باريس سان جيرمان بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة عقب انتقاله قادمًا من موناكو الفرنسي.

ريال مدريد

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