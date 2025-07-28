الاتحاد سيكون خارج المنافسة.. تحذير خطير لكريم بنزيما

أثار الإعلامي عدنان جستنية جدلاً واسعًا، فقد حذر من أن نادي الاتحاد السعودي قد يجد نفسه خارج دائرة المنافسة في الموسم الكروي القادم، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية تتماشى مع التحولات التي تشهدها الأندية المنافسة.

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وتزامن هذا التحذير مع انعكاسات خسارة الاتحاد الأخيرة بنتيجة 4-0 أمام فريق فنربخشة التركي في مباراة ودية ضمن فترة الإعداد، ما زاد من حدة المناقشات حول أداء الفريق واستعداداته للموسم الجديد.

ونجح الاتحاد في تحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك الموسم الماضي.

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ووجه جستنية تحذيراً مباشراً لكابتن الفريق الفرنسي كريم بنزيما، معتبراً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة كونه "الآمر الناهي" في النادي، بعد الصلاحيات الواسعة التي منحها له أصحاب النادي.

وأشار جستنية في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" إلى أن الموسم الحالي يختلف جذرياً عن الموسم الماضي.

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وأوضح: "الوضع تغيّر مع تعاقد الأندية المنافسة مع نجوم عالميين بارزين، ما يضع الاتحاد أمام تحديات كبيرة".

وقال إن الاعتماد على التشكيلة الحالية دون تعديلات مواكبة قد يؤدي إلى تراجع الفريق وخروجه من المنافسة، مؤكداً أن بنزيما، بصفته القائد والصانع الأول للقرارات، هو من يتحمل تبعات هذا الوضع.