صدمة.. برشلونة مضطر لبيع نجم الفريق

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة اتخذ هذا القرار؛ بسبب قانون اللعب المالي النظيف، والظروف الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

وسيطر قانون "اللعب المالي النظيف" على النادي في السنوات الأخيرة، والنادي الكتالوني يقدر إلكاي ومساهماته وفي الوضع الطبيعي لن يفكروا أبدا في الاستغناء عنه، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي لإدارة النادي فيعتقد أن رحيله لن يشكل أية مشكلة.

وقالت الصحيفة: "رحيل غوندوغان المحتمل هذا الصيف لن يشكل أية مشكلة لبرشلونة"، إذ لن يمانع النادي رحيله في حال وصول عرض كبير.

وواصلت: "النادي سيستمع للعروض، فاللاعب وصل مجانا وبالتالي أي دخل هو ربح صافٍ، بالإضافة إلى الرغبة الرئيسة في تحرير سلم الرواتب وليس جني الأموال من انتقاله".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن سببا آخر يدفع نادي برشلونة للاستغناء عن غوندوغان، وهو أن فليك سيلعب بخطة 4-2-3-1 والنادي يعتقد أن مركز 10 مغطى جيدا بوجود بيدري.