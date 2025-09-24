الخطيب يخطط لنقلة تاريخية.. مَن برونو لاج القريب من قيادة الأهلي المصري؟

يخطط محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لـ"نقلة تاريخية" بالتعاقد مع البرتغالي برونو لاج، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع البرتغالي برونو لاج

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

يقود المدرب عماد النحاس الفريق مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

أخبار ذات علاقة هل يغيب عن مواجهة الزمالك؟ طلب رسمي بإيقاف نجم الأهلي

نقلة تاريخية

حال نجاح محمود الخطيب رئيس الأهلي في إقناع برنو لاج بتدريب الأهلي وإتمام التعاقد، فستكون نقلة تاريخية في الكرة المصرية.

أول الأسباب هو المقابل المادي، فقد طلب المدرب البرتغالي 5 ملايين يورو سنويًا، وهو المبلغ الذي تسعى إدارة الأهلي لتخفيضه. إلى جانب ذلك، طلب المدرب البرتغالي الحصول على مكافأة تعادل قيمة راتب 3 أشهر.

وتحاول إدارة الأهلي تخفيض الراتب المطلوب، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق يقتضي بحصول المدرب على 4 ملايين يورو.

وهذا المبلغ يعد نقلة كبيرة في الكرة المصرية، إذ لم يحصل مدرب أجنبي على هذا الرقم من قبل.

أما ثاني الأسباب فهو سيرته الذاتية، إذ يعد برونو لاج من فئة المدربين (class A)، ولم ينجح أي فريق مصري في التعاقد مع تلك الفئة من المدربين.

أخبار ذات علاقة لن يلعب.. سيد عبد الحفيظ يختار لاعب الأهلي الذي يمكنه إيقاف خوان ألفينا بيزيرا

مَن برونو لاج؟

المدرب البرتغالي برونو لاج هو مرشح لتدريب الأهلي المصري، ولد في مدينة سيتوبال البرتغالية في 12 مايو 1976، ويبلغ من العمر 49 عاماً.

بدأ مسيرته التدريبية مبكراً في أكاديميات فيتوريا سيتوبال، كما عمل مدرب لياقة بدنية قبل أن يتدرج في تدريب فرق الشباب في عدة أندية برتغالية.

اشتهر بقيادته لنادي بنفيكا في فترتين (2019-2020 و2024-2025)، فقد حقق مع الفريق لقب الدوري البرتغالي وكأس السوبر، وكأس الرابطة.

لديه خبرة تدريبيّة أيضاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون، وتولى تدريب بوتافوغو البرازيلي لفترة قصيرة.

وأُقيل من بنفيكا في سبتمبر 2025 بعد خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا أمام قرة باغ.