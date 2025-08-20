يوم الوداع.. موعد آخر مباراة رسمية لميسي في الأرجنتين

من المتوقع أن يخوض قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، آخر مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على أرضه، يوم 4 سبتمبر المقبل، عندما يستضيف منتخب فنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب مونومينتال الشهير في بوينس آيرس.

وبحسب التقارير، ستكون مواجهة الأرجنتين المقبلة ضد فنزويلا آخر مباراة رسمية لميسي مع المنتخب الوطني في بوينس آيرس.

أخبار ذات علاقة بقيادة ميسي.. نجم ريال مدريد الجديد في قائمة الأرجنتين لمواجهة فنزويلا وإكوادور

وعلى الرغم من أن نجم كرة القدم نفسه، أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لم يؤكد أيًا من هذه التقارير، إلا أن الخبر أثار مشاعر جماهير كرة القدم حول العالم.

ووفقًا لما ذكرته قناة "DSPORTS"، فإن "منتخب الأرجنتين سيواجه فنزويلا على ملعب مونومينتال ضمن تصفيات كأس العالم، وقد تكون هذه المباراة وداعية لميسي على أرضه في مباراة رسمية".

وبعد ذلك، ستتبقى نافذتان لتواريخ الفيفا في أكتوبر ونوفمبر، ستكونان مباراتين وديتين خارج البلاد، بالإضافة إلى مباراة "الفيناليسما" وكأس العالم.

وربما تُقام مباراة ودية أخرى في بوينس آيرس عام 2026، لكن على المستوى الرسمي، يبدو أنها ستكون الظهور الأخير لميسي على أرضه.

فيما رد الإعلامي الرياضي غاستون إيدول، على هذه التصريحات قائلًا: "لم يتم التأكد بعد من أن مواجهة الأرجنتين ضد فنزويلا ستكون آخر مباراة رسمية لميسي مع المنتخب الأرجنتيني، وكان هذا مجرد تخمين منطقي استنادًا إلى جدول المباريات، نظرًا لعدم وجود مواجهات أخرى في الأرجنتين قبل نهاية كأس العالم، لكن لم يُتخذ بعد أي قرار رسمي بشأن مستقبل ميسي مع التانغو".

واحتفل ليونيل ميسي قبل يومين، في 17 أغسطس 2025، بمرور 20 عامًا على ارتدائه قميص المنتخب الأرجنتيني. فقد بدأ مسيرته الدولية عام 2005 في مباراة ودية ضد المجر، ومن هناك بدأت قصة الأسطورة.

وبعد عشرين عامًا، أصبح ميسي واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم شهرةً وإعجابًا في العالم، بعد أن أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين (2021 و2024)، وكأس العالم 2022 في قطر، حيث أبدع الأسطورة الأرجنتينية في تقديم بعض من أفضل مهاراته الكروية.

ومن المتوقع أن يشارك ميسي في المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم، وكذلك في كأس العالم 2026 القادم، حيث تشير التقارير إلى أن فرص عودته إلى بوينس آيرس كجزء من تشكيلة المنتخب تبدو ضئيلة.

وتشير التوقعات إلى أن لاعب إنتر ميامي الأمريكي سينهي مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعد بطولة كأس العالم المقبلة 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسيقام كأس العالم 2026 بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وسينطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو 2026، بمشاركة 48 فريقًا يتنافسون على اللقب الثمين.

وخاض الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، 193 مباراة في مسيرته حتى الآن مع التانغو، سجل خلالها 112 هدفًا وقدم 61 تمريرة حاسمة.