لوكاكو يطالب رابطة الدوري الإيطالي بـ"إجراء حقيقي" ضد العنصرية

وفي بيان صدر، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، طالبت وكالة (روك نيشن) الرياضية ومقرها الولايات المتحدة والتي تمثل لوكاكو نادي يوفنتوس بالاعتذار لمهاجم إنتر.

وقال مايكل يورمارك رئيس الوكالة: "الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو يوفنتوس في تورينو نحو لوكاكو كانت أكثر من خسيسة ولا يمكن قبولها".

وأضاف: "قبل وأثناء وبعد تنفيذ ركلة الجزاء تعرّض لإساءات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز، واحتفل روميلو بنفس الطريقة التي احتفل بها من قبل وكان رد الحكم منحه بطاقة صفراء.

وأضاف: "على السلطات الإيطالية أن تستغل هذه الفرصة للتصدي للعنصرية بدلًا من معاقبة الضحية".

وتنظم رابطة الدوري الإيطالي بطولة كأس إيطاليا.

وقال يوفنتوس، اليوم الأربعاء: "نتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين في الهتافات العنصرية التي حدثت الليلة الماضية".

ولطالما كانت العنصرية مشكلة طويلة الأمد في كرة القدم الإيطالية، وتعرضت السلطات لانتقادات لعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا، اليوم الأربعاء، لإدانة العنصرية وقالت: "كما فعلت الأندية دائمًا، فإنها ستحدد المذنبين وتمنعهم من دخول ملاعبها مدى الحياة".

ولم تذكر الرابطة اسم لوكاكو في هذا البيان.

وقدّم غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعمه للوكاكو.

وقال عبر حسابه على إنستغرام: "أقف مع لوكاكو مثلما أفعل مع أي لاعب آخر أو مدرب أو حكم أو مشجع عانى من العنصرية أو من أي مضايقات في مباراة لكرة القدم، وأكرر حديثي الذي قلته، مطلع العام الحالي، للجماهير بأن عليهم الوقوف ضد العنصرية، وبالمثل في كرة القدم نحتاج لضمان تطبيق عقوبات رياضية صارمة للتصدي لمثل هذه الحوادث من خلال عقوبات رادعة".

ولم يتطرق رئيس الفيفا لحصول لوكاكو على بطاقة صفراء أثناء احتفاله بالهدف.

وقدم كيليان مبابي مهاجم فرنسا دعمه للوكاكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال إن كرة القدم تكافح في 2023 ضد "نفس المشكلات".