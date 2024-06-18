مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لاقتناص موهبة برشلونة
تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض للتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فيرمين لوبيز تلقى عرضًا قيمته 30 مليون يورو من جانب إدارة النادي الإنجليزي.
ولفت لوبيز صاحب الـ 21 عامًا الأنظار في الموسم الماضي مع فريق برشلونة بعد تصعيده من جانب المدرب السابق تشافي هيرنانديز.
وشارك لاعب وسط برشلونة الصاعد خلال 31 مباراة بالدوري الإسباني وسجل 8 أهداف بخلاف إحرازه هدفين وصناعته هدف في 8 مباريات لعبها ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ولكن عرض مانشستر يونايتد لم ينل موافقة مسؤولي برشلونة الذين أبدوا رفضهم التام للاستغناء عن خدمات لوبيز في الموسم المقبل.
ويسعى برشلونة لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني بعد التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك.
ويملك فليك خبرات مميزة في مجال التدريب وبصمات رائعة ظهرت بقوة مع بايرن ميونخ بجانب تدريب منتخب ألمانيا في فترات سابقة.
ويأمل مانشستر يونايتد تدعيم صفوفه بصفقات مميزة من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وأنهى مانشستر يونايتد موسمه الماضي بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب على مانشستر سيتي.