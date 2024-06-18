مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لاقتناص موهبة برشلونة

ولكن عرض مانشستر يونايتد لم ينل موافقة مسؤولي برشلونة الذين أبدوا رفضهم التام للاستغناء عن خدمات لوبيز في الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني بعد التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك.

ويملك فليك خبرات مميزة في مجال التدريب وبصمات رائعة ظهرت بقوة مع بايرن ميونخ بجانب تدريب منتخب ألمانيا في فترات سابقة.