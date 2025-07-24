مقتل لاعبين فلسطينيين بقصف لمخيم النصيرات في غزة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة لاعبين إثر قصف القوات الإسرائيلية مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم:" ارتقاء لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين، أحمد علي صلاح، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال".

أخبار ذات علاقة صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك والترجي على نجم منتخب فلسطين

وأضاف البيان: "استشهد اللاعب عماد حواجري، لاعب نادي الرباط، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أصدر بياناً خلال الساعات الماضية أعلن خلاله وفاة 420 شخصًا ينتمون إلى أسرة كرة القدم؛ نتيجة القصف الإسرائيلي على مدار 656 يوماً.

أخبار ذات علاقة رسميا.. منتخب فلسطين يلجأ للفيفا بسبب ركلة جزاء مباراة عمان (وثيقة)

ووصل عدد الضحايا إلى 266 حالة وفاة من الاتحادات الرياضية، بخلاف القبض على 29 رياضيًا في الضفة الغربية.

◀️ خلال 656 يوما من #حرب_الإبادة، قتلت إسرائيل أكثر من 807 شهداء من أبناء الحركتين الرياضية والكشفية في فلسطين، في... Posted by ‎الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم‎ on Wednesday, July 23, 2025

وأعلن الاتحاد الفلسطيني أيضاً تدمير 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية؛ جراء القصف الإسرائيلي.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بياناً رسمياً، أمس الأول الثلاثاء، أعلن وفاة اللاعب إسماعيل أبو دان إثر قصف إسرائيلي أيضاً.

وكان أبو دان لاعباً في صفوف أندية الجلاء والشاطئ والصداقة والزيتون وأهلي النصيرات وخدمات النصيرات.