سرقة أجهزة كمبيوتر من مدربي سويسرا قبل مواجهة إيطاليا
قررت الشرطة الألمانية فتح تحقيق إثر سرقة 3 أجهزة كمبيوتر لفريق التحليل الخاص بمدرب المنتخب السويسري، مراد ياكين.
وقال منتخب سويسرا، يوم الثلاثاء، إن أجهزة كمبيوتر مدربيه سُرقت في دوسلدورف خلال بطولة أوروبا "يورو 2024"، رغم عدم تعرض أي بيانات أو معلومات حساسة حول مباراتهم المقبلة ضد إيطاليا للخطر.
وقال متحدث باسم الفريق، إن محللي الفيديو المسؤولين عن إعداد البيانات والمعلومات الفنية لمدربي الفريق لم يتأثروا؛ لأنهم كانوا في المعسكر الرئيس للفريق في شتوتغارت، مؤكدًا سرقة ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة.
وكان المتضررون ضمن وفد من مدربي المنتخب الوطني للناشئين الذين كانوا يسافرون عبر ألمانيا لمراقبة المباريات وتحليلها.
وقال المسؤول في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم يتم فقدان أي بيانات حساسة أو أي معلومات حول المباراة المقبلة ضد إيطاليا".
وكشفت التقارير أن كاميرات المراقبة بالفندق سجلت مرتكبًا واحدًا على الأقل مشتبهًا فيه، وما زالت الشرطة تبحث عنه.
وتأهلت سويسرا إلى الأدوار الإقصائية في بطولتها الكبرى السادسة على التوالي وستلعب مع إيطاليا في برلين يوم السبت المقبل.
وبدأ منتخب سويسرا مشواره في "يورو 2024" بالفوز على المجر، ثم تعادل مع إسكتلندا، وألمانيا.