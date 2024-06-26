سرقة أجهزة كمبيوتر من مدربي سويسرا قبل مواجهة إيطاليا

وكان المتضررون ضمن وفد من مدربي المنتخب الوطني للناشئين الذين كانوا يسافرون عبر ألمانيا لمراقبة المباريات وتحليلها.

وقال المسؤول في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لم يتم فقدان أي بيانات حساسة أو أي معلومات حول المباراة المقبلة ضد إيطاليا".

وكشفت التقارير أن كاميرات المراقبة بالفندق سجلت مرتكبًا واحدًا على الأقل مشتبهًا فيه، وما زالت الشرطة تبحث عنه.

وتأهلت سويسرا إلى الأدوار الإقصائية في بطولتها الكبرى السادسة على التوالي وستلعب مع إيطاليا في برلين يوم السبت المقبل.

وبدأ منتخب سويسرا مشواره في "يورو 2024" بالفوز على المجر، ثم تعادل مع إسكتلندا، وألمانيا.