محامي كهربا يثير الجدل بشأن موعد سداد غرامة اللاعب لنادي الزمالك (فيديو)

غرامة كهربا

وعن الغرامة المستحقة على اللاعب لصالح نادي الزمالك، أشار: "عندما يأتي وقتها سندفع، سواء أكان الموعد قريبًا أم بعيدًا، وهناك استئناف للحكم وما زال أمامنا فترة وأتمنى أن يكون الدفع في أغسطس 2024، وقلت سابقًا نتقابل في أغسطس 2023 ولم يصدقني أحد، والآن انتظرونا العام المقبل".

وأردف: "لا أحد يضمن الظروف، ربما نظل عامًا أو اثنين أو ثلاثة أو 6 أشهر، هناك الكثير من الإجراءات واللوائح المتبقية، وإن شاء الله نشاهد كهربا معًا في كأس العالم للأندية ويحقق نتائج جيدة ثم نتحدث عن هذا الأمر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن في وقت سابق عن تغريم كهربا، مليونين و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.