روبليف يتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس بفوز مثير على ريندركنيش

فرض أندريه روبليف تفوقه في مباراة ماراثونية، إذ حول تأخره بمجموعتين إلى الفوز 4-6 و5-7 و6-1 و6-2 و6-2 على الفرنسي آرتور ريندركنيش ليتأهل على حسابه إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ولم يكن من المتوقع أن يشكل ريندركنيش منافسًا مزعجًا بشكل كبير لروبليف، الذي تأهل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة أربع مرات، خاصة وأن روبليف تغلب على المصنف 56 عالميًّا مرتين، إحداهما في نسخة العام الماضي من البطولة.

واستغرق اللاعب الروسي بعض الوقت للتأقلم مع اللعب في ظل درجات حرارة مرتفعة، وقد تعرض لضغط شديد في وقت مبكر من المباراة من جانب ريندركنيش، الذي كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-1 في المجموعة الأولى.

وكافح روبليف من أجل التعادل 4-4 لكن منافسه كسر إرساله في الشوط التالي، وسيطر الإحباط على روبليف ليلقي بمضربه أكثر من مرة على أرض الملعب.

وفي المجموعة الثانية المثيرة التي استمرت لأكثر من 80 دقيقة، تقدم روبليف 3-1 لكن ريندركنيش عاد عبر كسر إرسال منافسه في شوط شهد تبادلا من 37 ضربة أصاب اللاعب الفرنسي بإجهاد شديد، واستلقى على ظهره محاولًا التقاط أنفاسه.

واستطاع ريندركنيش حسم المجموعة الثانية لصالحه، لكن الجهد الذي قدمه نال من مستواه الذي تراجع بشكل كبير.

واستفاد روبليف من ذلك كما استغل خبرته ليحسم المباراة لصالحه بعد منافسة استمرت أربع ساعات وست دقائق، وتأهل للقاء التشيكي ييري ليهتشكا.