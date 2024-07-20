كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسابق الزمن من أجل منع خسائر فادحة هذا الصيف مع اقتراب انتهاء عقود أبرز لاعبيه.

ووفقًا لما ذكره موقع "gilabola" فإنه لم يعد سرًا أن الثلاثي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ستنتهي عقودهم مع ليفربول في الصيف المقبل ما سيجعل رحيلهم بشكل مجاني أمر خطير وخسارة مالية فادحة للنادي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة حريصة في الوقت الحالي على تسريع وتيرة المحادثات مع الثلاثي لتمديد عقودهم مع "الريدز"، ولكن مع ذلك لا يزال صلاح وفان دايك وأرنولد على رادار عدة أندية تترقب موقفهم.

وأوضح التقرير: "بالنظر إلى أن فان دايك ومحمد صلاح يبلغان الآن 33 و32 عامًا على الترتيب، فمن المحتمل أن تحتاج إدارة ليفربول إلى وضع خطط لاستبدالهما، بصرف النظر عما إذا كان سيمددان مسيرتهما في ليفربول إلى ما بعد هذا الموسم أم لا".

أرنولد وريال مدريد

وارتبط اسم ترينت ألكسندر أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد، إذ كشفت تقارير أخيرة أن اللاعب يخطط "لمعرفة كيف تسير الأمور" في ليفربول قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ودخل ألكسندر أرنولد العام الأخير من عقده مع ليفربول، وأشارت التقارير إلى أن صداقته الوثيقة مع جود بيلينغهام يمكن أن تساعد في إقناع الظهير الأيمن بالانتقال إلى مدريد.

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كما ربطت تقارير صحفية صلاح بمغادرة ليفربول إلى الدوري السعودي، لا سيّما أن عقده في آنفيلد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

أما فان دايك فكان له تصريح مقلق عقب وداع منتخب هولندا لبطولة "يورو 2024"، إذ أشار إلى أنه سيعكف حاليًا لمناقشة مستقبله مع نادي ليفربول، وهو ما أثار قلق الجمهور بأنه في طريقه للرحيل، خاصة في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال للنصر السعودي.