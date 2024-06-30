"بن شيخة" مدربًا لشبيبة القبائل الجزائري

ويملك عبد الحق بن شيخة صاحب الـ 60 عامًا مسيرة طويلة في مجال التدريب شهدت قيادة العديد من الأندية الجزائرية أبرزها اتحاد العاصمة الذي توج معه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

وقاد بن شيخة أيضًا فريق مولودية الجزائر ووفاق سطيف كما أنه خاض العديد من التجارب في الدوري المغربي مع الرجاء ونهضة بركان والدفاع الجديدي والمغرب التطواني.

وكانت آخر تجربة خاضها بن شيخة مع فريق سيمبا التنزاني الذي تولى قيادته في شهر ديسمبر الماضي.