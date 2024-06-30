عبد الحق بن شيخة
عبد الحق بن شيخةمتداولة

"بن شيخة" مدربًا لشبيبة القبائل الجزائري

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الأحد، تعيين عبد الحق بن شيخة مدربًا جديدًا للفريق في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لبن شيخة للترحيب به مع إعلان التعاقد معه لمدة موسم واحد.

بيان شبيبة القبائل لتعيين بن شيخة
بيان شبيبة القبائل لتعيين بن شيخةفيسبوك

وأنهى شبيبة القبائل منافسات الدوري الجزائري في الموسم الماضي محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب وفقد فرصة المشاركة بالبطولات القارية.

ويعد شبيبة القبائل الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الجزائري بواقع 14 مرة ولكنه ابتعد عن حصد اللقب منذ موسم 2007 – 2008.

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ويملك عبد الحق بن شيخة صاحب الـ 60 عامًا مسيرة طويلة في مجال التدريب شهدت قيادة العديد من الأندية الجزائرية أبرزها اتحاد العاصمة الذي توج معه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

وقاد بن شيخة أيضًا فريق مولودية الجزائر ووفاق سطيف كما أنه خاض العديد من التجارب في الدوري المغربي مع الرجاء ونهضة بركان والدفاع الجديدي والمغرب التطواني.

وكانت آخر تجربة خاضها بن شيخة مع فريق سيمبا التنزاني الذي تولى قيادته في شهر ديسمبر الماضي.

شبيبة القبائل

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