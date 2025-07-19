مهاجم يلعب في الدفاع.. من هو دافيد هانكو نجم النصر الجديد؟

يعيش جمهور النصر السعودي في حالة ترقب لإتمام النادي صفقة المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، قائد فينورد الهولندي، تمهيدًا لانضمامه الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لآخر التقارير، فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في فينورد، يقضي بانتقال هانكو إلى صفوف "العالمي" بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وبحسب التقارير، سيدفع النصر 30 مليون يورو لشراء عقد اللاعب، على أن يتم التوقيع الرسمي على الصفقة خلال الفترة المقبلة.

أندية عالمية تريده

ودافيد هانكو من مواليد 13 ديسمبر 1997، يلعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر مع نادي فينورد الهولندي ومنتخب سلوفاكيا.

ظهر هانكو لأول مرة في الدوري السلوفاكي الممتاز مع نادي زيلينا ضد ŽP Šport Podrbezová في 12 مارس 2016، وقد أدرجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في قائمته لأفضل المواهب الواعدة لعام 2018.

كان اسم هانكو مرتبطًا بالرحيل عن فينورد في عدة فترات انتقالات سابقة، حيث أعرب بعض أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس علنًا عن اهتمامهم بضمه، كما ارتبط اسمه بشدة بنادي أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

كما تم تداول اسم مدافع سبارتا براغ السابق في وسائل الإعلام ضمن اهتمامات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها ليفربول، حيث كان يسعى للاجتماع مجددًا مع مدربه السابق آرني سلوت.

وتنقل هانكو بين عدة أندية ودوريات، حيث لعب في الدوري السلوفاكي وكذلك التشيكي والإيطالي ثم الهولندي، علمًا بأنه يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، إلى جانب إمكانية مشاركته كظهير أيسر.

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التألق مع سلوت

وتحت قيادة الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الحالي، لعب هانكو 92 مباراة في فينورد، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7، ليكون ثاني أعلى معدل تهديفي في مسيرته رغم كونه مدافع.

أما أفضل فتراته فكانت مع المدرب بافيل فيربا في سبارتا براغ التشيكي، حيث خاض 58 مباراة، وسجل 14 هدفا وصنع 7.

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ستيفانو بيولي

ومن حسن حظ هانكو أن النصر يقوده مدرب جديد حاليا وهو البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تولى المسؤولية بدلا من الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي يعرفه هانكو جيدا وعانى تحت قيادته سابقا.

ولعب هانكو سابقا مع بيولي في نادي فيورنتينا، خلال موسم 2018-2019، وفي هذه المحطة من مشواره، كان اللاعب حبيسًا لدكة بدلاء بيولي، الذي لم يعتمد عليه سوى دقائق قليلة أغلبها كبديل، كما اعتمد عليه كظهير أيسر.

وشارك هانكو إجمالاً في 4 مباريات، ولم يهز الشباك، وقدم تمريرة حاسمة واحدة مع فيورنتينا.

ويُعد هانكو، أحد أكثر المدافعين ثباتًا في المستوى في الدوري الهولندي منذ انضمامه إلى فينورد عام 2022، ويجيد التهديف حيث شارك إجمالا مع فينورد في 140 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

وعلى مدار مسيرته مع الأندية ساهم اللاعب بـ79 هدفا (سجل 50 وصنع 29)، وفقا لما رصده موقع "ترانسفير ماركت".

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وبالموسم الأخير ظهر هانكو في 47 مباراة بقميص فينورد الهولندي، منها 12 لقاء في دوري أبطال أوروبا.

على المستوى الدولي، يمتلك هانكو سجلا لافتا مع منتخب سلوفاكيا، حيث دافع عن ألوان بلاده في 52 مباراة منذ ظهوره الأول عام 2018، وسجل خلالها 6 أهداف.

ويستعد النصر لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.