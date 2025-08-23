تتكلم كثيرا.. إشارة إنييغو مارتينيز المثيرة لإيفان توني (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم السبت مناوشات حادة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأولى من المواجهة التي تجري الآن في ملعب هونغ كونغ الدولي.

وتأهل النصر على حساب الاتحاد (2 ـ 1) بينما بلغ الأهلي المباراة النهائية بعد اكتساحه شباك القادسية (5 ـ 1) ليضرب الفريقان موعدا هو الأول لهما في نهائي كأس السوبر الذي توج بها كل فريق على الأقل مرة واحدة في السابق.

وفي الدقيقة 13 من الشوط الأول اندلعت مشادة ساخنة بين المهاجم الإنجليزي للأهلي إيفان توني، والمدافع الإسباني الوافد حديثا على النصر إينيغو مارتينيز.

وطالب توني بضربة خطأ لفائدته بعد تدخل من لاعب النصر، لكن إينيغو مارتينيز دخل في مناوشة مع النجم الإنجليزي للأهلي وظل يشير إليه بيديه بطريقة أثارت تفاعلات المتابعين عبر منصات التواصل.

وأشار إينيغو مارتينيز الذي انضم لصفوف النصر في أغسطس الجاري قادما من برشلونة إلى خصمه بالقول : "أنت تتكلم كثيرا"، فيما بدت ملامح يديه تشير إلى أنه يطلب من إيفان توني بالتوقف عن الكلام كثيرا.

ومن جانبه، لم يرد توني على إشارات مارتينيز ولكنه توجه نحو الحكم محمد الهويش ليطالبه بالإعلان عن ضربة خطأ لفائدته.

وكان إيفان توني صرح أمس قبل المباراة بأنه سيجد خصمه من جديد أمامه مشيرا إلى أنه سيهز شباك النصر مهما كان منافسه في المواجهة المباشرة داخل المباراة.

وأضاف: "من المثير اللعب مرة أخرى ضد سيماكان"، وذلك في إشارة إلى ما حدث في مباراة الدوري بين الأهلي والنصر وتحديدا بين توني ومحمد سيماكان.

وكان توني تسبب في طرد سيماكان بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو التي أثبتت تعمد المدافع الفرنسي ضرب المهاجم الإنجليزي بالمرفق، بعد الاستفزازات التي تعرض لها من الأخير.

ويشار إلى أن النصر والأهلي يلتقيان في نهائي السوبر 2024 ـ 2025 من أجل أول الألقاب قبل أسبوع من بداية منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025 ـ 2026 وذلك يوم 28 أغسطس الجاري.

وسبق للأهلي أن توج مرة واحدة بكأس السوبر وذلك في العام 2016، بينما فاز النصر باللقب مرتين في 2019 ثم 2020، لكن الفريق لا يزال يبحث عن أول ألقابه منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه في 2023.