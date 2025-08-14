ماستانتونو من قلب ريال مدريد: ميسي أفضل لاعب في العالم (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، في مدينة فالديبيباس لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، في حفل شهد حضور الرئيس فلورنتينو بيريز، وعائلة اللاعب، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر وانضمامه الرسمي للنادي. ولكنه فجر مفاجأة في تصريحاته التي امتدح فيها ليونيل ميسي.

اللاعب القادم من ريفر بليت، سيحمل القميص رقم 30 في موسمه الأول، وهو رقم مخصص عادةً للاعبي الفريق الرديف، لكنه قد يشارك سريعًا مع الفريق الأول كما حدث مع فينيسيوس جونيور سابقًا.

بيريز وصف ماستانتونو بأنه "أحد أكبر المواهب التي ظهرت في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة"، وشكر اللاعب على رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.

سأبذل كل ما أملك.. وميسي الأفضل في العالم

ماستانتونو أكد فخره بارتداء قميص ريال مدريد، قائلاً: "سأبذل كل ما أملك من أجل هذه القميص، سأكون مشجعًا داخل الملعب"، قبل أن يختتم كلمته بأول "هالا مدريد" أمام جماهير النادي.

في المؤتمر الصحفي، تحدث عن لقائه الأول مع المدرب تشابي ألونسو الذي منحه "ثقة كبيرة لتحقيق الحلم"، وأشاد بزميله جود بيلينغهام الذي استقبله بحرارة.

وعن مثله الأعلى، قال الأرجنتيني من قلب معقل ريال مدريد: "بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في العالم، لم أشاهد أساطير مثل دي ستيفانو لكني أستلهم كثيرًا منهم".

وأوضح أنه طلب رقم 30 من الرئيس؛ لأنه يحمل له معنى خاص.

وسيبدأ ماستانتونو تدريباته مع الفريق غدًا، مؤكدًا جاهزيته الكاملة وتطلعه الكبير لبدء مشواره بقميص ريال مدريد.