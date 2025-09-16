وزيرة خارجية السويد: الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا

logo
رياضة

محمد نور يصدم الهلال: ميتروفيتش أعلى من نونيز بمراحل (فيديو)

محمد نور يصدم الهلال: ميتروفيتش أعلى من نونيز بمراحل (فيديو)
نونيز خلال من فوز الهلال على فالدهوفالمصدر: حساب نادي الهلال على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

اعتبر النجم السابق للمنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور، أن فريق الهلال السعودي  لم يوفق في التعاقد مع الأورغوياني داروين نونيز لتعويض رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قائلًا إن الفوارق كبيرة بين اللاعبين.

وخلال ظهوره ضمن الفريق التحليلي لبرنامج "دورينا غير" أمس الاثنين على قناة السعودية، قال محمد نور إن "نونيز لا يمكنه بالمرة أن يكون المهاجم المثالي الذي يبحث عنه الهلال لتعويض رحيل ميتروفيتش".

وتعاقد الهلال السعودي في أوائل أغسطس الماضي مع الدولي الأورغوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل ما يقرب من 55 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر ميتروفيتش نجم الريان القطري الجديد

بديل ميتروفيتش.. من هو المهاجم القادم إلى نادي الهلال السعودي؟

  وبعد أكثر من أسبوعين من ذلك، فسخ الهلال عقد هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي تعاقد مع نادي الريان القطري.

وقال محمد نور من خلال برنامج "دورينا غير": "منذ فترة قلت إن نونيز لاعبٌ مشاغبٌ فقط.. وليس هدافًا ولا يسجل كثيرًا.. ورحيل ميتروفيتش خطأ كبير وهو أعلى منه بمراحل".

أخبار ذات علاقة

من مباراة الهلال والقادسية

منظومة الهلال في خطر.. كيف عطّل نونيز أبرز نقاط قوة الزعيم؟

وأضاف محمد نور: "نونيز لن ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي، بصراحة ميتروفيتش أفضل منه بمراحل، أن تفرط في مهاجم هداف مثل "ميترو" وتتعاقد مع نونيز فهذا خطأ كبير، الهلال خسر مهاجمًا هدافًا". 

أخبار ذات علاقة

لاعب الهلال نونيز بعد هدف التعادل (1 ـ 1) ضد القادسية

نونيز ينقذ الهلال من السقوط في فخ الخسارة ضد القادسية بالدوري السعودي (فيديو)

 وانضم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30 عامًا) إلى الهلال السعودي في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي وسجل في موسمه الأول 28 هدفًا في 28 مباراة بالدوري السعودي محرزًا جائزة أفضل هداف في المسابقة.

وتوج ميتروفيتش في ذلك العام بثلاثية تاريخية مع الهلال وهي الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي.

وفي الموسم الثاني، عانى المهاجم الصربي من الإصابات وأحرز 19 هدفًا في 23 مباراة مع فريقه قبل انتقاله في سبتمبر إلى الريان القطري.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC