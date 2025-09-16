محمد نور يصدم الهلال: ميتروفيتش أعلى من نونيز بمراحل (فيديو)

اعتبر النجم السابق للمنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور، أن فريق الهلال السعودي لم يوفق في التعاقد مع الأورغوياني داروين نونيز لتعويض رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قائلًا إن الفوارق كبيرة بين اللاعبين.

وخلال ظهوره ضمن الفريق التحليلي لبرنامج "دورينا غير" أمس الاثنين على قناة السعودية، قال محمد نور إن "نونيز لا يمكنه بالمرة أن يكون المهاجم المثالي الذي يبحث عنه الهلال لتعويض رحيل ميتروفيتش".

وتعاقد الهلال السعودي في أوائل أغسطس الماضي مع الدولي الأورغوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل ما يقرب من 55 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

أخبار ذات علاقة بديل ميتروفيتش.. من هو المهاجم القادم إلى نادي الهلال السعودي؟

وبعد أكثر من أسبوعين من ذلك، فسخ الهلال عقد هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي تعاقد مع نادي الريان القطري.

وقال محمد نور من خلال برنامج "دورينا غير": "منذ فترة قلت إن نونيز لاعبٌ مشاغبٌ فقط.. وليس هدافًا ولا يسجل كثيرًا.. ورحيل ميتروفيتش خطأ كبير وهو أعلى منه بمراحل".

وأضاف محمد نور: "نونيز لن ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي، بصراحة ميتروفيتش أفضل منه بمراحل، أن تفرط في مهاجم هداف مثل "ميترو" وتتعاقد مع نونيز فهذا خطأ كبير، الهلال خسر مهاجمًا هدافًا".

أخبار ذات علاقة نونيز ينقذ الهلال من السقوط في فخ الخسارة ضد القادسية بالدوري السعودي (فيديو)

وانضم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30 عامًا) إلى الهلال السعودي في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي وسجل في موسمه الأول 28 هدفًا في 28 مباراة بالدوري السعودي محرزًا جائزة أفضل هداف في المسابقة.

وتوج ميتروفيتش في ذلك العام بثلاثية تاريخية مع الهلال وهي الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي.

وفي الموسم الثاني، عانى المهاجم الصربي من الإصابات وأحرز 19 هدفًا في 23 مباراة مع فريقه قبل انتقاله في سبتمبر إلى الريان القطري.