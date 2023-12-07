جون ستونز يدعو مانشستر سيتي للاستفادة من المعاناة
قال جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا إنه يتعيَّن على فريق المدرب بيب غوارديولا استغلال معاناته الحالية في تصحيح مساره في البريميرليغ.
وسيطر أستون فيلا على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية وحقق أول انتصار له على مانشستر سيتي منذ 2013 بسبب كرة سددها ليون بيلي وغيرت اتجاهها في الدقيقة الـ74.
وبسبب الخسارة أصبح مانشستر سيتي الذي لم ينتصر في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي في المركز الرابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة متخلفًا بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة.
وأخر مرة خاض فيها مانشستر سيتي أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي دون فوز كانت في أبريل نيسان 2017.
وقال ستونز عبر موقع فريقه على الإنترنت: "علينا استغلال المعاناة التي نشعر بها حاليًّا في داخلنا.. والاستفادة منها كقوة دافعة في تصحيح المسار. أعتقد أن الجميع لديهم هذه الرغبة".
وأضاف: "تعرضنا لمثل هذه المواقف في مواسم سابقة.. لا أرى أي سبب يدعو للقلق على ما سيحدث. أعتقد أن علينا الحفاظ على هدوئنا كفريق وهذا ما سيحدث غدًا بعد أن نحلل ما حدث ونهدأ نفسيًّا".
وسيلتقي مانشستر سيتي في الجولة المحلية التالية خارج ملعبه مع لوتون تاون الذي يحتل المركز الـ17 الأحد المقبل.
وتعادل مانشستر سيتي 4/4 مع تشيلسي ثم 1/1 مع ليفربول وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم فاز 3/2 على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مجددًا وهذه المرة مع توتنهام 3/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلاها الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا في البريميرليغ أيضًا.