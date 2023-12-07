جون ستونز يدعو مانشستر سيتي‭ ‬للاستفادة من المعاناة

وبسبب الخسارة أصبح مانشستر سيتي الذي لم ينتصر في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي في المركز الرابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة متخلفًا بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة.

وأخر مرة خاض فيها مانشستر سيتي أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي دون فوز كانت في أبريل نيسان 2017.

وقال ستونز عبر موقع فريقه على الإنترنت: "علينا استغلال المعاناة التي نشعر بها حاليًّا في داخلنا.. والاستفادة منها كقوة دافعة في تصحيح المسار. أعتقد أن الجميع لديهم هذه الرغبة".